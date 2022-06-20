تأمين مكثف لطلاب الثانوية العامة في أول أيام الامتحانات بالمنوفية.. صور

شددت مديرية أمن المنوفية اليوم من تواجدها أمام لجان امتحانات الثانوية العامة مع انطلاق أول أيامها.

وأغلقت المديرية الشوارع التي يوجد بها مدارس بها لجان الامتحانات علي مستوي المحافظة مع عمل كردون أمني وحواجز مرورية أمام المدارس وذلك لتأمين دخول وخروج طلاب الثانوية العامة وسط تواجد مكثف من ضباط الأمن.

ويؤدى اليوم نحو 34 الفا و521 طالبا وطالبة اول ايام امتحانات الثانوية العامة بأداء مادتي التربية الدينية والتربية الوطنية في 108 لجنة علي مستوي المحافظة.

حيث أعلنت مديريات التربية والتعليم والصحة والأمن حالة الطوارئ مع انطلاق مارثون الثانوية العامة مع عقد غرف عمليات لمتابعة انتظام الامتحانات وتأمينها.