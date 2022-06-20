عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الصين تجري اختبارا لمنظومة صواريخ اعتراضية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

قالت وزارة الدفاع الصينية إن بكين أجرت اختبارا لمنظومة صواريخ اعتراضية تُطلق من منصات على الأرض وإنها ”حققت الغرض المتوقع“، ووصفت الإجراء بأنه دفاعي ولا يستهدف أي دولة.

وتكثف الصين الأبحاث في جميع أنواع الصواريخ، بدءا من تلك التي يمكنها تدمير الأقمار الصناعية في الفضاء إلى الصواريخ الباليستية المتطورة ذات الرؤوس النووية، وذلك في إطار خطة تحديث طموحة تحت إشراف الرئيس شي جين بينج.

واختبرت الصين صواريخ اعتراضية من قبل. وجاء أحدث إعلان عن تجربة سابقة في فبراير 2021، وقبل ذلك في 2018.

وقالت وسائل الإعلام الحكومية، إن الصين دأبت على إجراء اختبارات لأنظمة الصواريخ الاعتراضية منذ عام 2010 على الأقل.

وقالت الوزارة في بيان مقتضب في ساعة متأخرة من مساء الأحد، إنه أجرى اختبارا في تلك الليلة على ”تكنولوجيا صواريخ مضادة تُطلق من على الأرض لاعتراض الصواريخ المعادية قبل الوصول إلى هدفها“.

وقالت الوزارة ”حقق الاختبار أهدافه المتوقعة.. هذا الاختبار كان دفاعيا ولا يستهدف أي دولة“، فيما لم تقدم أي تفاصيل أخرى.

وكانت الصين قد عبرت، إلى جانب حليفتها روسيا، مرارا وتكرارا عن معارضتهما نشر الولايات المتحدة لمنظومة الدفاع الجوي الصاروخي ثاد في كوريا الجنوبية.

وتقول الصين إن الرادار القوي لهذه المنظومة، يمكن أن يخترق أراضيها. وأجرت الصين وروسيا أيضا تدريبات محاكاة للتصدي لتلك الصواريخ.

ولم تقدم الصين تفاصيل تذكر عن برامجها الصاروخية باستثناء بيانات مقتضبة من حين لآخر، من قبل وزارة الدفاع أو في وسائل الإعلام الحكومية.

وفي عام 2016، أكدت وزارة الدفاع أنها تمضي قدما في اختبارات أنظمة الدفاع الصاروخي بعد ظهور صور على شاشات التلفزيون الحكومي.
 

روسيا الدفاع الجوي الولايات المتحدة الصواريخ الباليستية كوريا الجنوبية الاقمار الصناعية الصين الصين وروسيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المحامي المتهم بالتحرش بفتاة فى الأتوبيس : ملابسها والبرفان أغروني

مرتضى منصور: الزمالك ينتظر ملئ خزينته بـ 315 مليون.. وهذه رسالتي لـ مدحت شلبي.. فيديو

اقرأ هذه السورة وأنت ذاهب إلى العمل.. تزيد الرزق

بعد هبوط تاريخي.. الذهب يعاود الارتفاع مجددا ومفاجأة في عيار 21 اليوم

شاهد.. أسعار الذهب اليوم الاثنين 20-6-2022

بنت بألف راجل .. واجهت ذئبا متحرشا في أتوبيس نقل عام

خلال ساعات.. رياح شمسية خطيرة في طريقها للأرض

سعر الذهب اليوم الأحد 19-6-2022

موضوعات متعلقة

الصين تكشف عن مسئولين رئيسيين في حكومة الزعيم الجديد لهونج كونج

اقتصاد الصين| زيادة القدرة المركبة للطاقة المتجددة بأول 5 أشهر من 2022

ترشيحاتنا

الضويني يعتمد نتيجة امتحانات الدور الأول لأبناء الأزهر بالخارج

شعراوي لصدى البلد: انتهاء 90% من مجمعات الخدمات الحكومية والافتتاح قريبا

امتحانات الثانوية العامة 2022 |تداول أسئلة وإجابات التربية الدينية عبر تليجرام

إيران: مستعدون للتوصل إلى اتفاق نووي لكن واشنطن تعرقل ذلك

عمليات التعليم: أوراق الأسئلة وصلت جميع لجان امتحانات الثانوية العامة دون تأخير

قروض 50 ألف جنيه.. فرص عمل وأفكار لتبدأ مشروعا من صندوق التنمية المحلية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قوات حرس الحدود تدمر204 أفدنة من زراعات المواد المخدرة في جنوب سيناء

أول صورة بشرية لـ تمثال الحرية.. من هي صاحبة الوجه الأشهر؟

الحلاقة أولا.. قرية تمنع الملتحين من الزواج في الهند

مش نافعة للدور.. القصة الكاملة لـ ياسمين صبري ما بين الاعتذار والاستبعاد من الشادر

فيديو

بنت بـ100 راجل.. واجهت ذئبا متحرشا في أتوبيس نقل عام.. فيديوجراف

القصة الكاملة لسحل سيدة اتهمها أهالي أوسيم بتزعم عصابة تخطف الأطفال .. فيديوجراف

حسن شاكوش بعد حصوله على كارنيه نقابة المهن الموسيقية: سأعود بأغاني مميزة

قوات حرس الحدود تدمر204 أفدنة من زراعات المواد المخدرة في جنوب سيناء

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

حوار وطني دون إقصاء

د/علاء الشال

انتبهوا لكلماتكم وأفعالكم عند زيارة المرضى

منال خيرت

السياسية الـخـارجـيـة المـصـريـة ، القارة الأفريقية نموذجاً

إلهام أبو الفتح

مشواري مع الأخبار

غادة جابر

اليوم بين سطور التاريخ

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. كرة القدم بين الفهلوة والعشوائية

مني أحمد

الكل خاسر

كريمة أبو العينين

هل يخون المحبون وطنهم

اﻟﻤﺰﻳﺪ