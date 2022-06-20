تجليات الوجد ضمن المهرجان الختامى للتجارب النوعية على مسرح نهاد صليحة

شهد مسرح نهاد صليحة بأكاديمية الفنون ليلة من ليالى المهرجان الختامى للتجارب النوعية فى دورته الثانية، الذى تنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، من خلال الإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان أحمد الشافعى، الإدارة العامة للمسرح برئاسة محمد جابر، بالتعاون مع قطاعات الوزارة، ويستمر حتى ٢١ يونيو الجارى.

قدمت فرقة أرمنت المسرحية بفرع ثقافة الأقصر التابع لإقليم جنوب الصعيد الثقافي برئاسة أنور جمال، العرض المسرحى "تجلّيات الوجد" عن رواية مسيو إبراهيم وزهور القرآن، للروائي إيريك إيمانويل شميت، إعداد مسرحي وإخراج كرم نبيه، أشعار الحلاج وأبن القارض، موسيقى والأغاني ريم بنا، وغالية بنعلى، ارمندا عمار، هبه القواص، سينوغرافيا شيرين شايب، مخرج منفذ عبد الرحمن الشنتيرى، تمثيل صالح محمد، عبد الرحمن عبده، طيب عبد الرؤوف، عبدالله جاد الرب، محمد عبد الخالق، همت مصطفى، محمد النوبى، جيهان رمضان، زياد محمد، هايدى راجى، على جبريل.

تقع أحداث العرض بباريس، وبطلها فتى يدعى موسى أو مومو، والذي يعيش حياة أسرية مضطربة، قادته إلى الدخول في علاقة صداقة غير متوقعة مع صاحب محل بقالة يدعى السيد إبراهيم، ويجد موسى في السيد إبراهيم الأذن الصاغية ويستمع منه إلى نصائحه، إلى أن يتعلم منه تدريجياً أن الحياة أكثر من مجرد الركض وراء المومسات وسرقة بضائع محل البقالة.

عندما تم العثور على والد مومو الذي أهمل تربية ابنه لانشغاله بعمله في المحاماة منتحراً، يقرر السيد إبراهيم أن يتكفل بالصبي، ثم تمضي بعض الأحداث والمفارقات إلى أن يقرر الاثنان القيام بجولة سياحية في أوروبا، وزيارة مكان ولادة السيد إبراهيم، وهو الأمر الذي سيأخذ الاثنين إلى أهم مفترق في حياة كل منهما.

جاء العرض بحضور أعضاء لجنة التحكيم الناقد محمد الروبى، د. عمرو فرج، الموسيقار كريم عرفه، المخرج محمد جبر، د. محمود فؤاد صدقى، ومقرر اللجنة سامح عثمان.