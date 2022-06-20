عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

تجليات الوجد ضمن المهرجان الختامى للتجارب النوعية على مسرح نهاد صليحة

عرض مسرحي
عرض مسرحي

شهد مسرح نهاد صليحة بأكاديمية الفنون ليلة من ليالى المهرجان الختامى للتجارب النوعية فى دورته الثانية، الذى تنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، من خلال الإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان أحمد الشافعى، الإدارة العامة للمسرح برئاسة محمد جابر، بالتعاون مع قطاعات الوزارة، ويستمر حتى ٢١ يونيو الجارى.

قدمت فرقة أرمنت المسرحية بفرع ثقافة الأقصر التابع لإقليم جنوب الصعيد الثقافي برئاسة أنور جمال، العرض المسرحى "تجلّيات الوجد" عن رواية مسيو إبراهيم وزهور القرآن، للروائي إيريك إيمانويل شميت، إعداد مسرحي وإخراج كرم نبيه، أشعار الحلاج وأبن القارض، موسيقى والأغاني ريم بنا، وغالية بنعلى، ارمندا عمار، هبه القواص، سينوغرافيا شيرين شايب، مخرج منفذ عبد الرحمن الشنتيرى، تمثيل صالح محمد، عبد الرحمن عبده، طيب عبد الرؤوف، عبدالله جاد الرب، محمد عبد الخالق، همت مصطفى، محمد النوبى، جيهان رمضان، زياد محمد، هايدى راجى، على جبريل.  

تقع أحداث العرض  بباريس، وبطلها فتى يدعى موسى أو مومو، والذي يعيش حياة أسرية مضطربة، قادته إلى الدخول في علاقة صداقة غير متوقعة مع صاحب محل بقالة يدعى السيد إبراهيم، ويجد موسى في السيد إبراهيم الأذن الصاغية ويستمع منه إلى نصائحه، إلى أن يتعلم منه تدريجياً أن الحياة أكثر من مجرد الركض وراء المومسات وسرقة بضائع محل البقالة.

عندما تم العثور على والد مومو الذي أهمل تربية ابنه لانشغاله بعمله في المحاماة منتحراً، يقرر السيد إبراهيم أن يتكفل بالصبي، ثم تمضي بعض الأحداث والمفارقات إلى أن يقرر الاثنان القيام بجولة سياحية في أوروبا، وزيارة مكان ولادة السيد إبراهيم، وهو الأمر الذي سيأخذ الاثنين إلى أهم مفترق في حياة كل منهما.

 جاء العرض بحضور أعضاء لجنة التحكيم الناقد محمد الروبى، د. عمرو فرج، الموسيقار كريم عرفه، المخرج محمد جبر، د. محمود فؤاد صدقى، ومقرر اللجنة سامح عثمان.

مسرح نهاد صليحة بأكاديمية الفنون ليالى المهرجان الختامى للتجارب الهيئة العامة لقصور الثقافة المخرج هشام عطوة الفنان أحمد الشافعى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المحامي المتهم بالتحرش بفتاة فى الأتوبيس : ملابسها والبرفان أغروني

مرتضى منصور: الزمالك ينتظر ملئ خزينته بـ 315 مليون.. وهذه رسالتي لـ مدحت شلبي.. فيديو

اقرأ هذه السورة وأنت ذاهب إلى العمل.. تزيد الرزق

بعد هبوط تاريخي.. الذهب يعاود الارتفاع مجددا ومفاجأة في عيار 21 اليوم

شاهد.. أسعار الذهب اليوم الاثنين 20-6-2022

بنت بألف راجل .. واجهت ذئبا متحرشا في أتوبيس نقل عام

خلال ساعات.. رياح شمسية خطيرة في طريقها للأرض

سعر الذهب اليوم الأحد 19-6-2022

ترشيحاتنا

الضويني يعتمد نتيجة امتحانات الدور الأول لأبناء الأزهر بالخارج

شعراوي لصدى البلد: انتهاء 90% من مجمعات الخدمات الحكومية والافتتاح قريبا

امتحانات الثانوية العامة 2022 |تداول أسئلة وإجابات التربية الدينية عبر تليجرام

إيران: مستعدون للتوصل إلى اتفاق نووي لكن واشنطن تعرقل ذلك

عمليات التعليم: أوراق الأسئلة وصلت جميع لجان امتحانات الثانوية العامة دون تأخير

قروض 50 ألف جنيه.. فرص عمل وأفكار لتبدأ مشروعا من صندوق التنمية المحلية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قوات حرس الحدود تدمر204 أفدنة من زراعات المواد المخدرة في جنوب سيناء

أول صورة بشرية لـ تمثال الحرية.. من هي صاحبة الوجه الأشهر؟

الحلاقة أولا.. قرية تمنع الملتحين من الزواج في الهند

مش نافعة للدور.. القصة الكاملة لـ ياسمين صبري ما بين الاعتذار والاستبعاد من الشادر

فيديو

بنت بـ100 راجل.. واجهت ذئبا متحرشا في أتوبيس نقل عام.. فيديوجراف

القصة الكاملة لسحل سيدة اتهمها أهالي أوسيم بتزعم عصابة تخطف الأطفال .. فيديوجراف

حسن شاكوش بعد حصوله على كارنيه نقابة المهن الموسيقية: سأعود بأغاني مميزة

قوات حرس الحدود تدمر204 أفدنة من زراعات المواد المخدرة في جنوب سيناء

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

حوار وطني دون إقصاء

د/علاء الشال

انتبهوا لكلماتكم وأفعالكم عند زيارة المرضى

منال خيرت

السياسية الـخـارجـيـة المـصـريـة ، القارة الأفريقية نموذجاً

إلهام أبو الفتح

مشواري مع الأخبار

غادة جابر

اليوم بين سطور التاريخ

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. كرة القدم بين الفهلوة والعشوائية

مني أحمد

الكل خاسر

كريمة أبو العينين

هل يخون المحبون وطنهم

اﻟﻤﺰﻳﺪ