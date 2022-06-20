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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

شوبير: الأهلي يعلن عن مدربه الجديد خلال ساعات

شوبير
شوبير

كشف الإعلامي أحمد شوبير عن آخر تطورات المدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بعد انتهاء مباراة القمة بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق أمس.

وقال شوبير في برنامجه الإذاعي: "الأهلي سيعلن عن مدربه الجديد لو مكنش خلال ساعات قليلة سيكون خلال أيام لإنهاء هذا الملف سريعاً".
 

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وتعادل فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي مع نظيره الزمالك بهدفين لكل فريق في بطولة الدوري المصري الممتاز.

وأضاف شوبير: محدش عجبني من لاعبي الأهلي وتشعر إن في حاجة غلط، رغم إن الأهلي كان مستحوذ من البداية.

وواصل شوبير: "نجم المباراة من الأهلي هو ياسر إبراهيم وصلاح محسن وكان فيه فردية من اللاعبين في اللقاء.

وتابع شوبير: راهنت إن شيكابالا هيقلب الماتش وبالفعل نزل وسجل هدف وصنع هدف آخر ولكنه لا يصلح للعب كرأس حربة.

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