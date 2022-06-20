لازم يراجع نفسه .. شوبير ينتقد الشناوي بعد مباراة القمة

انتقد الإعلامي أحمد شوبير، حارس مرمى الفريق الاول لكرة القدم بالنادي الأهلي محمد الشناوي، بعد انتهاء مباراة القمة بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق.

وتعادل فريق الكرة الاول بالنادي الاهلي مع نظيره الزمالك بهدفين لكل فريق في بطولة الدوري المصري الممتاز.

وقال شوبير في برنامجه الإذاعي: "مش ده الشناوى اللى نعرفه، الشناوى اللى نعرفه حصن أمان للملايين ولازم يرجع كده".

وأضاف شوبير: "محدش عجبني من لاعبي الاهلي وتشعر ان في حاجة غلط، رغم ان الاهلي كان مستحوذ من البداية".

وواصل شوبير: "نجم المباراة من الاهلي هو ياسر ابراهيم اوصلاح محسن وكان فيه فردية من اللاعبين في اللقاء".

وتابع شوبير: "راهنت ان شيكابالا هيقلب الماتش وبالفعل نزل وسجل هدف وصنع هدف اخر ولكنه لا يصلح للعب راس حربة".