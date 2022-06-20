مختار يونس نموذج للتعاون المصري السعودي في المجال السينمائي | تقرير

روى الدكتور مختار يونس ، رئيس الاتحاد العام لمربي وفناني الطفل قصة تعاونه السينمائي بدولة السعودية ، قائلا إن سفره للعمل بها كان بالصدفة ، وإن الشعب السعودي يتميز بأنه عشري ، ومقابلته جيدة .

وأوضح الدكتور مختار يونس ، خلال تقرير لـ برنامج " صباحك مصري " ، والمذاع على فضائية " إم بي سي مصر 2 " ، أن عمله في السعودية كان عبارة عن تبسيط المناهج الدراسية بطريقة سينمائية ، وكانت أول أفلامه عن نباتات الطائف .

وأردف " يونس " ، أن السعودية دعمت مشروع السينما الخضراء تحت قيادته ، وعرض فيها تجارب أدباء السعودية بحضور اليونسكو .

وتابع " يونس " ، أنه كان له الفضل في أن تصبح جامعة الملك عبد العزيز أول جامعة تستخدم الفن في التعليم .