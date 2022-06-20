وزير الإنتاج الحربي يبحث مستقبل صناعة الدفاع الوطني بلقاء مع مسئول بالمجر|صور

استقبل المهندس محمد أحمد مرسى، وزير الإنتاج الحربى، الدكتور لازلو بالكوفيتش وزير التكنولوجيا والصناعة بجمهورية المجر، يرافقه مدير عام شركة ابتكار صناعة الدفاع الوطني المحدودة ، لتفعيل سبل تعزيز التعاون المشترك مع الشركات المجرية فى عدد من المجالات المختلفة.

جاء ذلك بمقر ديوان عام وزارة الإنتاج الحربى وبحضور أوندراس كوفاكس سفير المجر بالقاهرة .

في بداية اللقاء قام المهندس محمد أحمد مرسى، بالترحيب بـالدكتور "لازلو بالكوفيتش" وتقديم التهنئة له بمناسبة توليه منصبه الجديد، وخلال اللقاء تم استعراض الإمكانيات التصنيعية والتكنولوجية والفنية والبشرية المتوفرة بالشركات والقطاعات والوحدات التابعة لوزارة الإنتاج الحربي في مختلف مجالات التصنيع العسكري والمدني، كما قدم وزير الإنتاج الحربي نبذة عن أهم المشروعات القومية والتنموية التي تشارك الوزارة في تنفيذها بالدولة .

وأكد "مرسى" أن التعاون بين شركات الإنتاج الحربي والشركات المجرية سيعمل علي إحداث نقلة نوعية كبيرة في التعاون الصناعي بين شركات ووحدات الإنتاج الحربي ونظيرتها المجرية لترسيخ مبدأ نقل وتوطين التكنولوجيات الصناعية كمبدأ أساسي لزيادة القيم المضافة للصناعة المصرية ولتحقيق بناء تراكمى للخبرة والإمكانيات التكنولوجية لشركاتنا ومصانعها وهو ما يأتي في إطار إستراتيجية العمل بالوزارة وتطرقت المباحثات خلال اللقاء إلي بحث إمكانية التعاون المشترك بين الشركات والوحدات التابعة للوزارة وشركة "ابتكار صناعة الدفاع الوطنى المحدودة"، وذلك في مجال عمل الشركة بتدبير بعض الأصناف والخامات التي تدخل ضمن عمل الشركات التابعة لوزارة الإنتاج الحربي.

من جانبه أكد أوندراس كوفاكس سفير المجر بالقاهرة، أن مستقبل التعاون بين مصر والمجر يكمن فى التقارب الإقتصادى وهو ما يمكن أن يحدث من خلال الاستثمارات، مشيراً إلى أن زيارة الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بجانب رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس إلى المجر فى ديسمبر الماضى كانت ذات أهمية كبرى فى هذا الإطار فقد قدما حوافز وفيرة للمستثمرين فى مصر للشركات المجرية من خلال منتدى الاستثمار فى المجروأصبح واضحا لدى مجتمع الأعمال فى المجر أنه يوجد اهتمام لديهم بالاتجاه إلى مصر ولهذا وفى إطار متابعة نتائج تلك الزيارة بدأنا فى تنظيم زيارات لشركات مجرية منتقاة إلى مصر، ونأمل فى أن تستطيع الشركات المجرية المشاركة فى الفرص الاستثمارية التى توفرها مصر وخصوصاً من خلال التعاون مع الشركات التابعة لوزارة الإنتاج الحربى.

من جانبه أشار الدكتور لازلو بالكوفيتش وزير التكنولوجيا والصناعة بجمهورية المجر، أن هذا اللقاء يأتى تأكيداً على قوة ومتانة العلاقات المصرية المجرية والتى شهدت تطورا كبيرا فى السنوات الأخيرة، مؤكداً على ضرورة تعزيز العلاقات الإستثمارية بين الجانبين تمهيداً لبدء مشروعات مشتركة وضخ استثمارات جديدة في كلا البلدين ، وأشار إلى أنه يسعى إلى دعم الشركات المجرية للتعاون مع شركات الإنتاج الحربي لما لها من دور حيوى وفعال فى تعميق وتوطين الصناعة وبإعتبارها أهم الأذرع الصناعية للدولة المصرية والتى تقوم بالتعاون وعقد الشراكات مع مختلف الدول الأجنبية والعربية.

تبادل الزيارات الميدانية للأطقم الفنية



وبدوره صرح المستشار الإعلامى لوزير الإنتاج الحربي والمتحدث الرسمى للوزارة محمد عيد بكر أنه في نهاية اللقاء تم التأكيد على ضرورة تبادل الزيارات الميدانية للأطقم الفنية من الجانبين للتعرف أكثر على الإمكانيات وتحديد مجالات التعاون ذات الاهتمام المشترك، حيث تسعى وزارة الإنتاج الحربي للتعاون مع شركات مجرية جديدة من خلال دراسة ومناقشة أوجه التعاون المشتركة وتحديد سبل التعاون التى يمكن البدء بها بين الطرفين وبما يساهم فى تنفيذ المشروعات القومية التى تخدم الاقتصادين المصرى والمجرى على حد سواء.

وأشار " بكر" إلي أن اللقاء قد حضره المهندس محمد محمد صلاح الدين مصطفى نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للإنتاج الحربي والعضو المنتدب والمهندس محمد شيرين محمد المشرف على الإدارة المركزية لمكتب الوزير و المهندس صلاح جمبلاط رئيس القطاعات الفنية والمهندس أمجد فريد رئيس قطاع التعاون الدولى والمهندس هشام خطاب رئيس قطاع العلاقات العامة والمراسم، ومحمد فؤاد المترجم.

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