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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

سقوط تاجري النقد الأجنبي في قبضة مباحث القاهرة

المتهمان
المتهمان

تمكن رجال الشرطة من ضبط شخصين بالقاهرة لقيامهما بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال الإتجار فى النقد الأجنبى.

فقد أكدت معلومات وتحريات إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة بمديرية أمن القاهرة قيام (شخصين "يحملان جنسية إحدى الدول) بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال الإتجار بالنقد الأجنبى خارج السوق المصرفى بالمخالفة للقانون، متخذان من دائرة قسم شرطة عابدين مكاناً لمزاولة  نشاطهما الإجرامى .

عقب تقنين الإجراءات وبإستهدافهما أمكن ضبطهما وبحوزتهما مبالغ مالية "عملات أجنبية".

بمواجهتهما إعترفا بحيازتهما للمبالغ المالية بقصد الإتجار بها خارج السوق المصرفى تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

يأتي ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى .

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