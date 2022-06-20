إيمان أشقر: مصر لها بصمة في قلبي وسبب حبي للحياة| فيديو

أول مديرة للإدارة الطبية بالمشاعر المقدسة..

روت الدكتورة إيمان أشقر، أول مديرة للإدارة الطبية بالمشاعر المقدسة تفاصيل ذكرياتها في مصر ، قائلة إن أول زيارة لها في مصر كانت عام 1976 بعد تخرجها من الثانوية العامة .

وتابعت الدكتورة إيمان أشقر ، خلال تقرير لـ برنامج " صباحك مصري " ، والمذاع على فضائية " إم بي سي مصر 2 " ، أن مصر بالنسبة لها أصبحت وطن لها، وبصمة في قلبها ، مردفة : " بابا كان لازم شهريا يحضر حفلة لأم كلثوم " .

وأردفت : كل حبي وعشقي في الحياة كان سببها حفلات عبد الحليم حافظ خلال وجودها مع والدها في مصر .

وأكملت : كان ليا نصيب أتقابل مع الدكتور مجدي يعقوب وكان بيتعامل معانا كأب ولم يكن يتعامل معنا كأستاذ .