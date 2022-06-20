جامعة الإسكندرية تنظم قافلة طبية وتوعوية لمنطقة أبيس 7

نظمت جامعة الإسكندرية، برئاسة الدكتور عبدالعزيز قنصوة، قافلة طبية وتوعوية إلى منطقة أبيس “7”، شرقي المحافظة، في إطار حياة كريمة.

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نظمت كليتى الآداب والعلوم بالتعاون مع صندوق مكافحة وعلاج الإدمان قافلة توعوية في مجالات تعديل سلوك الأطفال والكبار ومجال العلاقات الأسرية والمجتمعية، كما عُقدت محاضرة عامة عن الإرشاد النفسي بهدف رفع الوعي لدى أهالي المنطقة فى الجوانب الشخصية والاجتماعية والنفسية.

تأتي القافلة تحت رعاية الدكتور عبد العزيز قنصوه رئيس جامعة الإسكندرية، وإشراف الدكتور محمد ابو النجا القائم بتسيير أعمال نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وتماشيا مع خطة الدولة لتطوير القرى المصرية وضمن أنشطة مبادرة حياة كريمة لدعم بناء الانسان