رفع 520 حالة إشغال طريق مخالف بنطاق 4 مراكز بالبحيرة

أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة على ضرورة تكثيف الحملات المرورية اليومية لرفع كافة الإشغالات المخالفة والمتعدية علي الطريق لتيسير الحركة المرورية واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

وقد أسفرت الحملات التى نفذتها الوحدات المحلية بمدن ومراكز المحافظة عن رفع ٥٢٠ حالة إشغال طريق مخالف تنوعت مابين ثابت ومتحرك عبارة عن رفع:-

- ٣٤٤حالة إشغال طريق مخالف بنطاق شوارع دمنهور (عبد السلام الشاذلي - الجيش - الكوبري العلوي - الكورنيش)

- ٩٠حالة إشغال طريق مخالف بمركز ومدينة دمنهور بنطاق عدة شوارع بمركز ومدينة ايتاي البارود.

- ٦٨ حالة إشغال طريق مخالف بنطاق شوارع شبراخيت و١٨ حالة مخالفة برشيد.