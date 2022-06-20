ضبط 5400 عبوة أدوية محظور تداولها داخل محل يدار على هيئة صيدلية بالبحيرة

شدد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة ، على ضرورة المتابعة المستمرة والتصدي بكل حزم لكافة المخالفات، مع تكثيف المرور والوقوف على مدى الإلتزام بالقوانين .

وقامت الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة - إدارة الرقابة والمتابعة الميدانية بالدیوان العام بالتنسيق مع هيئة الدواء المصرية وجهاز حماية المستهلك بالبحيرة وإدارة تموين كفرالدوار بحملة مكبرة علي الصيدليات بنطاق مركز ومدينة كفرالدوار .

وأسفر المرور عن ضبط محل يدار على هيئه صيدليه وبه ٥٠٠٠ عبوة أدوية مختلفة الشكل والنوع و٣٠٠عبوة أدوية مهربة ومحظور تداولها و ١٠٠ عبوة من الأدوية المغشوشة وتقدر قيمة المضبوطات بما يعادل ٣٥٠ ألف جنيه .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

هذا وشدد محافظ البحيرة ، على ضرورة إستمرار تلك الحملات بكافة مدن ومراكز المحافظة لضبط المخالفين ، مع إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين .