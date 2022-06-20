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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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فن

ندى بسيوني: أجمل ما يمكنك تقديمه لإنسان أن تجعله مطمئنا

صدى البلد

نشرت الفنانة ندى بسيونى صورة جديدة من أحدث ظهور لها، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".

وعلقت ندي بسيوني على الصورة كاتبة: “ أجمل ما يمكنك أن تقدمه لإنسان أن تجعله مطمئن 

‏صباح الأمان والسلام”.

وكانت أحدث أعمال ندى بسيوني مسلسل "لما كنا صغيرين"، الذي عُرض في موسم رمضان قبل الماضي.

كما شاركت فى الكثير من الأعمال الدرامية ومن أبرزها "ضبط وإحضار"، "ألف ليلة وليلة"، "أحلام البنات"، "البحار مندى"، "الخفافيش"، "قضية معالى الوزيرة"، "نور الصباح"، "عزبة القرود"، "السفينة والريان"، "الفجالة"، "بيت العلالى"، "القاهرة ترحب بكم"، "ربما نلتقي".

ندى بسيونى التواصل الاجتماعي انستجرام الفن أحدث ظهور

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