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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

للمرة الثانية .. بنى سويف تتصدر الجامعات في محو أمية 26 ألف مواطن

رئيس جامعة بني سويف
رئيس جامعة بني سويف

أعلن الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف، اليوم، تصدر الجامعة للمركز الأول على مستوى الجامعات المصرية في محو أمية 26 ألف و110 مواطناً فى دورة أبريل 2022 وفقًا للتقرير المعتمد من الهيئة العامة لتعليم الكبار.

ووجه الدكتور منصور التهنئة  للطلاب وأعضاء هيئة التدريس وكل المشاركين في هذا المشروع على هذا الإنجاز معبراً عن سعادته بحصول الجامعة على المركز الأول للمرة الثانية على مستوى الجامعات المصرية.

 مؤكداً على حرص الجامعة على دعم الاستراتيجية الوطنية للدولة في القضاء على الأمية، والتي تتماشى مع رؤية مصر 2030، بالتعاون مع الهيئة العامة لتعليم الكبار، في إطار البروتوكول الموقع بين هيئة تعليم الكبار وجامعة بني سويف، للقضاء على الأمية التي تتولى تنفيذ البروتوكول من خلال كوادرها البشرية من أعضاء هيئة التدريس، والطلاب بإشراف الأساتذة المتخصصين المشاركين في المشروع، مع الاهتمام بذوي الاحتياجات الخاصة من خلال محو أمية أصحاب الإعاقات السمعية والبصرية وغير القادرين.

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وأوضح الدكتور سامح المراغي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أن طلاب الجامعة استطاعوا محو أمية 26 ألف و110 مواطناً داخل المحافظة، في دورة أبريل لعام 2022 من خلال فصول محو الأمية بجميع مراكز المحافظة، حيث حصلت كليات الآداب على المركز الأول، والتربية على المركز الثاني، والتجارة على المركز الثالث، وذلك من خلال تشجيع الطلبة بالمكافآت وعمل مسابقات بين الكليات وإعفاء الطلاب المتميزين من المصروفات الدراسية، مؤكداً على أهمية استغلال كافة إمكانيات الجامعة للاستفادة من قدراتهم في محو الأمية وتعليم الكبار وزيادة معدل وعي سكان المجتمع بمشكلة الأمية والتسرب من التعليم والحد من نسبة الأميين والمتسربين.
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