مصر تحصل على 100% من أصوات عضوية اتحاد المجالس الاقتصادية والاجتماعية بالجزائر

اختتمت أعمال الجمعية العمومية لمجلس إدارة رابطة المجالس الاقتصادية والاجتماعية العربية والهيئات المماثلة لها اليوم الأثنين، التي عقدت بمقر مركز المؤتمرات بالجزائر، بمشارك مصر ممثلة في وزير القوي العاملة محمد سعفان فضلا عن الدول العربية الأعضاء بالرابطة، بالإضافة إلي فايز المطيري الأمين العام لمنظمة العمل العربية.



ووافقت الجمعية العمومية علي تغيير اسم الرابطة ليكون اتحاداً للمجالس الاقتصادية والاجتماعية والهيئات المماثلة لها، وانتخاب بوشناق خلادي سيدي محمد رئيساً لمجلس إدارة الاتحاد، فضلا عن نائبا للرئيس من المملكة الأردنية.



وأجريت الانتخابات بالاقتراع السري المباشر لاختيار خمسة أعضاء المجلس طبقا للائحة النظام الأساسي، وحصلت مصر ممثلة في محمد سعفان وزير القوي العاملة على ١٠٠% من أصوات الجمعية العمومية لعضوية الاتحاد، فضلا عن دول لبنان وفلسطين والمغرب وموريتانيا.



كما وافقت الجمعية العمومية على تعديل بعض بنود لائحة النظام الأساسي العاجلة، مع إحالة جميع أحكام اللائحة وأهداف الاتحاد وآليات العمل إلى لجنة الصياغة المشكلة برئاسة مصر وعضوية لبنان والأردن والجزائر وموريتانيا، وإعداد تقرير نهائي للعرض على مجلس الإدارة القادم، فضلا عن اعتماد تحديد المساهمات المالية للأعضاء بمبلغ 5 آلاف دولار، واعتماد الخطة التنفيذية للاتحاد للعام 2022/2023.

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