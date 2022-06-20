النائب كريم حلمى: طالبنا بتكليف كافة الصيادلة خريجى دفعة 2020

قال الدكتور كريم بدر حلمى أمين سر لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، وعضو اللجنة الثلاثية لإدارة اعمال نقابة الصيادلة، إنه تم باجتماع لجنة الشئون الصحية أمس، والذى عقد أمس بحضور الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى والقائم بعمل وزير الصحة، مناقشة طلب الإحاطة الذى تقدم به بشأن تأخر تكليف الصيادلة دفعة 2020، إضافة إلى مناقشة 13 طلب احاطة اخرون قدموا من أعضاء بالمجلس بشأن هذا الأمر.

وأضاف النائب كريم حلمي، أن الدكتور خالد عبدالغفار أعلن بالاجتماع انه سيتم خلال الأسابيع المقبلة ، الإعلان عن تكليف 90% من الصيادلة دفعة 2020، مؤكداً أنه طالب خلال الاجتماع بضرورة تكليف كامل دفعة 2020 دون استثناءات، مع تحديد خطة واضحة ومعلنه لتكليف الخريجيين الجدد تجنباً لحدوث أزمات متكررة كل عام.

وأكد بدر، على دعم نقابة الصيادلة لتكليف كامل خريجى دفعة 2020، والسعى الدائم والتواصل مع كافة الجهات والمسئولين لحل أزمة التكليف حرصاً على مستقبل الخريجيين الجدد.