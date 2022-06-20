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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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خلال افتتاح الدورة السابعة لملتقى بناة مصر.. رئيس الوزراء: نفذنا 15 مدينة جيل رابع.. والقطار الكهربائي والمونوريل يستحقان دخول موسوعة جينيس

رئيس الوزراء خلال
رئيس الوزراء خلال افتتاح الدورة السابعة لملتقى بناة مصر

خلال افتتاح الدورة السابعة لملتقى بناة مصر..

مدبولي: التجربة المصرية التنموية في السنوات الماضية تستحق الدراسة

تنفيذ 15 مدينة جيل رابع 

القطار الكهربائي والمونوريل يستحقان دخول موسوعة جينيس

رئيس الوزراء يحضر افتتاح الدورة السابعة لملتقى بناة مصر

 

 

حضر الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء افتتاح الدورة السابعة لملتقى "بناة مصر".

واستعرض المؤتمر مخططات التنمية الشاملة بالمنطقة وخريطة المشروعات الكبرى وسط الأوضاع والاضطرابات العالمية والتحديات التي تشهدها الدول الناشئة، وفرص الشركات المصرية  للمشاركة في مجالات تنمية البنية التحتية ومشروعات التشييد والبناء والطاقة والبنية التكنولوجية في ظل التحول الاقتصادي الحديث للدولة المصرية تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

مدبولي: التجربة المصرية التنموية في السنوات الماضية تستحق الدراسة

وقال مدبولي  إن ملتقي بناة مصر يطرح قضايا البناء في الوطن العربي لافتا  إلى أن التجربة المصرية التنموية في الثمان سنوات الماضية تستحق الدراسة.

وأضاف -خلال كلمته في ملتقي بناة مصر - أن التجربة المصرية تضمنت قطاعات الاسكان والطرق والاتصالات والرقمنة ، كما استطاعت مصر القضاء على العشوائيات الخطرة لتوفير حياة كريمة للمواطن ،وتم تنفيذ ١٥ مدينة من مدن الجيل الرابع في وقت واحد .

وأكد أن ملف النقل و الطرق هو الأبرز بين ملفات مصر التنموية ، مشيرا إلى أن قطاع الطاقة أيضا مثل معجزة أنام العالم حيث تحولنا  إلى منتجين.

تنفيذ 15 مدينة جيل رابع 

وأشار إلى أن ملتقي بناة مصر يؤكد عاما بعد الآخر أنه يطرح قضايا وملفات التنمية المختلفة في ربوع الدول ، مشيدا بتجديد الثقة في مصر برئاسة الاتحاد الافريقي للمنظمات مقاولي التشيد والبناء موضحا ان الاتحاد الافريقي جدد الثقة في مصر .

وأضاف مدبولي خلال كلمته في ملتقي بناة مصر  ان التجربة المصرية التنموية في الثماني سنوات الماضية تستحق تروي لما افرزته من من مشروعات متعددة وضعت مصر على الخريطة العالمية في عدة قطاعات ، لافتا ان مصر تستكمل خططها التنموية في عدة محاور تضع خبرتها في القطاعات المختلفة رهن إشارة الأشقاء في الدول الافريقية والعربية .

وقال مدبولي انه كما ساندت مصر اشقاءها في فترات سابقة في جهودها نحو التحرر تقف حاليا معها يد بيد في جهودها التنموية المختلفة .

القطار الكهربائي والمونوريل 

وأكد أن مشروع قطار الكهربائي والمونوريل من أبرز جهود تطوير السكة الحديد ومترو الأنفاق الذي سيقف شاهدا على إنجاز المصريين لإصلاحات استحقت أن تدخل موسوعة جينيس للأرقام القياسية.

وأضاف مدبولي خلال كلمته في ملتقي بناة مصر أن قطاع الطاقة في مصر حقق معجزة تحدثت عنها العالم حيث تمكنا في فترة وجيزة من القضاء على مشكلات نقص الطاقة لنصبح إحدى الدول التي لديها فائض للتصدير.

وأشار مدبولي أن مصر تنفذ مشروع القرن وهو المبادرة الرئاسية حياة كريمة حيث يستفيد منه ٦٠ مليون مصر ويحدث نقلة نوعية لسكان القرى والنجوع ويدخل القري مرحلة لم تشهدها سايقا ، لافتا ان المشروع سيصبح مشروعا نموذجيا جديدا لإرادة سياسية قررت أن توفر حياة كريمة لشرائح محدودي الدخل ويشعر بها سكان الريف المصري.

وأوضح أن مصر تمتلك حاليا العديد من المكاتب الاستشارية و شركات المقاولات والمصانع المتخصصة والتي يمكنها ان تحدث فارق في المشروعات في الدول الافريقية لافتا ان الشركات المصرية تنفذ حاليا سد روفيجي بدولة تنزانيا.

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