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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

لجنة شئون القرى تتابع الموقف الخدمي في 12 مجلس قروي ببني سويف

معاون محافظ بني سويف
معاون محافظ بني سويف

واصلت لجنة متابعة شؤون القرى، التي شكلها الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بنى سويف برئاسة محمد جبر معاون المحافظ، جولاتها الميدانية والتي أسفرت عن متابعة مستوى الخدمات والمرافق بقرى وتوابع 12 مجلس قروي بنطاق المحافظة خلال الشهر الجاري.


وتم تفقد قرى وعزب ونجوع مجلس قروي الشنطور ومازورة بمركز سمسطا، وقرى الفنت ودلهانس وإقفهص بمركز الفشن، وميدوم بالواسطى وبياض العرب وشريف باشا ببني سويف، وسدس وهليه وطنسا بدائرة ببا بالإضافة إلى الوحدة المحلية لمركز ببا، وقد تفقدت خلالها الموقف التنفيذي للمشروعات الجارية بتلك القرى.

اجتماع تنفيذي بديوان محافظة بني سويف لتعزيز ثقافة التميز الحكومي بالجهاز الإداري

كما تفقدت اللجنة عدداً من المواقع والمصالح الحكومية الخدمية والتي شملت أيضا مقر المجالس القروية، ومتابعة الحالة العامة للنظافة والإشغالات بشوارع القرى، ومستوى الخدمات والمرافق بالقرى، والاستماع لمشكلات المواطنين بالقطاعات الخدمية، وإعداد تقرير بها للعمل على توفير الحلول والبدائل المناسبة لها.

 

فيما تم التشديد على أهمية اتخاذ الإجراءات القانونية حيال عدد من الملاحظات والسلبيات التي رصدتها اللجنة خلال زيارتها الميدانية، وتم توجيه مسئولي الوحدة بالتحقيق في ذلك والمرور اليومي على تلك المكاتب الخدمية التي تتعلق بمصالح واحتياجات المواطنين مع إرسال تقرير مصور يوميا عن الموقف الخدمي بها.

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