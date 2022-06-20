عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

450 مليون دولار دعمًا عسكريًا أمريكيًا لـ أوكرانيا .. تفاصيل

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

اقترح مجلس النواب الأمريكي، منح وزير الدفاع، لويد أوستن، سلطة منح ما يصل إلى 450 مليون دولار كمساعدة أمنية واستخباراتية لأوكرانيا في السنة المالية 2023، وهو ما يزيد بمقدار 150 مليون دولار عن المبلغ الذي طلبه البيت الأبيض سابقًا.

وقالت لجنة القوات المسلحة بمجلس النواب الأمريكي في بيان: “يتضمن مشروع القانون 450 مليون دولار لمبادرة المساعدة الأمنية الأوكرانية، التي تقدم الدعم والمساعدة للقوات المسلحة الأوكرانية، بزيادة قدرها 150 مليون دولار عن طلب الميزانية”.

ويلخص مشروع قانون تفويض الدفاع الوطني للسنة المالية 2023 لمجلس النواب والذي يبلغ 547 صفحة.

لتمديد معاهدة نيو-ستارت النووية.. ميدفيديف: روسيا تنتظر عودة أمريكا زاحفة

الكرملين يهدد بالرد على قرار ليتوانيا بحظر حركة البضائع من روسيا

وقال: “لقد هدد المنافسون الاستراتيجيون مثل بكين وموسكو أمن وحرية وازدهار الأشخاص الذين يعيشون في جميع أنحاء العالم من خلال السعي إلى تآكل النظام الدولي القائم على القواعد. وتدعم هذه القانون الاستثمارات في التحالفات والشراكات التي تحتاجها الولايات المتحدة”.

وقال رئيس اللجنة آدم سميث في بيانه الخاص إن “التحديات، بما في ذلك أكثر من 6 مليارات دولار لتمويل مبادرة الردع في المحيط الهادئ وحوالي 4 مليارات دولار لمبادرة الردع الأوروبية”.

النواب الأمريكي البيت الأبيض أوكرانيا الولايات المتحدة المحيط الهادئ لويد أوستن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

فيديو يزلزل السوشيال ميديا.. تفاصيل مقتل طالبة بطريقة بشعة أمام جامعة المنصورة

القصة الكاملة لمقتل طالبة المنصورة.. شهود عيان: كان بيحبها وهي مش طيقاه

طالب يقتل زميلته امام بوابة الجامعة في المنصورة

منعا لنشر الذعر .. جامعة المنصورة تطالب بتحري الدقة في واقعة قتل طالب لزميلته

حاول تشويه وجهه.. تفاصيل جديدة في واقعة قتل شاب لزميلته أمام جامعة المنصورة

صراخ وعويل .. انهيار والدة نيرة طالبة جامعة المنصورة أمام المشرحة.. فيديو

قتلها أمام باب جامعة المنصورة .. ما مصير المتهم بإنهاء حياة طالبة

الداخلية : القبض على المتهم بقتل طالبة جامعة المنصورة

موضوعات متعلقة

نشرة أخبار العالم.. لبنان يسجل أول إصابة بـ جدري القردة.. رئيس الوزراء البريطاني يخضع لعملية جراحية.. والاتحاد الأوروبي يتهم روسيا بارتكاب جريمة حرب

صحف السعودية: اتفاقية لإنشاء منطقة ذكية متكاملة في ميناء جدة.. المملكة بالمرتبة الـ30 في مؤشر نيتشر البريطاني

الناتو والاتحاد الأوروبي يتعهدان بـ دعم طويل الأمد لـ أوكرانيا

الصحة العالمية: العالم غير مستعد لظهور وباء جديد

مقتل شخص وإصابة 8 في إطلاق نار بـ نيويورك

أنباء عن قصف الجيش الأوكراني لمنصات حفر روسية في شبه جزيرة القرم

لتمديد معاهدة نيو-ستارت النووية.. ميدفيديف: روسيا تنتظر عودة أمريكا زاحفة

بعد مشاورات أوروبية.. ليتوانيا تعلن فرض حصار اقتصادي على إقليم كالينينجراد الروسي

ترشيحاتنا

وقف القصف أو الرد..جنرال بولندي: يجب على الناتو توجيه إنذار نهائي لروسيا

موعد عيد الأضحى 2022 بالمغرب وباقي الدول العربية

لا يُسأل جنائيا.. ماذا لو كان قاتل طالبة المنصورة مريضا نفسيا؟.. تفاصيل

حبس صامويل إيتو 22 شهرًا مع إيقاف التنفيذ بسبب التهرب الضريبي

الذهب يرتفع 4 جينهات في ختام تعاملات اليوم

والد ضحية حلوان: جوز بنتي طعنها 20 مرة علشان رفضت تصرف على البيت

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أكلات عيد الأضحى المصرية.. أشهر الوصفات للعزومات

قوات حرس الحدود تدمر204 أفدنة من زراعات المواد المخدرة في جنوب سيناء

أول صورة بشرية لـ تمثال الحرية.. من هي صاحبة الوجه الأشهر؟

الحلاقة أولا.. قرية تمنع الملتحين من الزواج في الهند

فيديو

مشهد جريء وحجابها.. داليا إبراهيم تكشف سر ابتعادها عن الفن | فيديوجراف

سؤال صعب عن حسام حبيب .. حوار جديد لـ شيرين | فيديوجراف

إيهاب جلال اتظلم.. حسن شحاتة: كيروش درب المنتخب مجاملة..وصلاح لم يقدم شيئا 

بنت بـ100 راجل.. واجهت ذئبا متحرشا في أتوبيس نقل عام.. فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل محمد رضا

فاتن أمل حربي

سوسن العوضي

المجتمع المدني المصري واستعدادات COP27

نجاة عبد الرحمن

حوار وطني دون إقصاء

د/علاء الشال

انتبهوا لكلماتكم وأفعالكم عند زيارة المرضى

منال خيرت

السياسية الـخـارجـيـة المـصـريـة ، القارة الأفريقية نموذجاً

إلهام أبو الفتح

مشواري مع الأخبار

غادة جابر

اليوم بين سطور التاريخ

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. كرة القدم بين الفهلوة والعشوائية

اﻟﻤﺰﻳﺪ