450 مليون دولار دعمًا عسكريًا أمريكيًا لـ أوكرانيا .. تفاصيل

اقترح مجلس النواب الأمريكي، منح وزير الدفاع، لويد أوستن، سلطة منح ما يصل إلى 450 مليون دولار كمساعدة أمنية واستخباراتية لأوكرانيا في السنة المالية 2023، وهو ما يزيد بمقدار 150 مليون دولار عن المبلغ الذي طلبه البيت الأبيض سابقًا.

وقالت لجنة القوات المسلحة بمجلس النواب الأمريكي في بيان: “يتضمن مشروع القانون 450 مليون دولار لمبادرة المساعدة الأمنية الأوكرانية، التي تقدم الدعم والمساعدة للقوات المسلحة الأوكرانية، بزيادة قدرها 150 مليون دولار عن طلب الميزانية”.

ويلخص مشروع قانون تفويض الدفاع الوطني للسنة المالية 2023 لمجلس النواب والذي يبلغ 547 صفحة.

وقال: “لقد هدد المنافسون الاستراتيجيون مثل بكين وموسكو أمن وحرية وازدهار الأشخاص الذين يعيشون في جميع أنحاء العالم من خلال السعي إلى تآكل النظام الدولي القائم على القواعد. وتدعم هذه القانون الاستثمارات في التحالفات والشراكات التي تحتاجها الولايات المتحدة”.

وقال رئيس اللجنة آدم سميث في بيانه الخاص إن “التحديات، بما في ذلك أكثر من 6 مليارات دولار لتمويل مبادرة الردع في المحيط الهادئ وحوالي 4 مليارات دولار لمبادرة الردع الأوروبية”.