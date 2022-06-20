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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

تشريعية النواب تناقش طلب إحاطة بشأن فتح باب سريان السجل العيني بالفيوم

مجلس النواب
مجلس النواب

ناقشت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدى، خلال اجتماعها اليوم الإثنين، طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد عبد القوي بشأن فتح باب سريان السجل العيني في الفيوم نظرًا لأن المساحة الحديثة قامت بتنفيذ السجل العيني بالمحافظة خطأ.

 

وطلب النائب مقدم طلب الإحاطة، إعادة فتح باب السريان بمحافظة الفيوم، لافتا إلى أن هناك أخطاء في العديد من الحالات بالمحافظة، وتلقى طلبات من المواطنين لتعديل الأخطاء، لافتاً إلى أن السجل العيني بعدما بدأ تطبيقه في محافظة الفيوم ظهرت الأخطاء.

 

وأوصت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، وزارة العدل بالرد كتابة: بهل فى الإمكان فتح باب سريان السجل العيني من عدمه؟، والرد على ما أثير بشأن وجود أخطاء لعدد من الحالات ذكرها النائب فى كلمته.

 

كما ناقشت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، طلب الإحاطة المقدم من النائب علي فهمي إسماعيل محمد بدوي، بشأن إنشاء شهر عقاري - مدينة المنيا الجديدة – محافظة المنيا.

 

وأوصت اللجنة بتحديد جدول وبرنامج زمنى للانتهاء من إنشاء شهر عقاري بمدينة المنيا الجديدة، وموافاة اللجنة بما سيتم اتخاذه من إجراءات.

لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب محافظة الفيوم طلب الإحاطة وزارة العدل شهر عقاري

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