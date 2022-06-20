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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلمانية تطالب الحكومة بخطة مستقبلية للنهوض بالقطاع السياحي

نورا علي رئيس لجنة
نورا علي رئيس لجنة السياحة بالبرلمان

أعلنت النائبة نورا علي، رئيس لجنة السياحة، موافقتها على مشروعي خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 22/23 ومشروع الموازنة العامة، والتقرير العام للجنة الخطة والتوصيات الواردة به.

جاء ذلك في كلمتها اليوم الإثنين، خلال أعمال الجلسة العامة لمجلس النواب، تعليقًا على مشروع الموازنة العامة للدولة.

وتوجهت " علي" بتحية تقدير واعزاز للقيادة الواعية بقيادة الرئيس السيسي، الذي يمضي قدماً نحو بناء دولة عصرية ونهضة حقيقية، حيث تحظى السياحة في عهد سيادته باهتمام واضح.

وأكدت أن كل ما تقوم به الدولة من مشروعات ضخمة وتطوير في البنية الأساسية وشبكات الطرق والمواصلات، وإقامة المتاحف التي تروج لمقومات مصر الحضارية وتراثها العريق وآثارها التاريخية، يصب في صالح السياحة.

وأشارت إلى أن قضية الانفاق فيما يتعلق بالقطاع السياحي تحتاج منا جميعًا إلى وقفة، حيث إن عائد الإنفاق أضعاف ما يتم انفاقه.

وأضافت أن الإعداد للمستقبل السياحي يحتاج إلى تخطيط ونظرة شاملة فيما يتعلق بالترويج وفتح أسواق جديدة، وزيادة تكلفة المشاركة بالمعارض، وتشجيع الوكالات ومنظمي الرحلات على زيادة رحلاتهم، وتطبيق عروض لتحفيز الإقبال على شركات الطيران الوطنية.


كما شددت على ضرورة استمرار التسهيلات والمبادرات المصرفية لتمويل عمليات الإحلال والتجديد للمنشآت الفندقية والسياحية، وعمل التسويات المالية مع المستثمرين، وإعادة النظر في السياسة الضريبية المفروضة على القطاع، وزيادة دعم حملات الترويج والتنشيط.

الحكومة القطاع السياحي خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية مجلس النواب الرئيس السيسي

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