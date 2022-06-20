محافظ الجيزة: تكثيف أعمال إزالة الاشغالات والتعديات من الطريق العام

عقد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة اجتماعا موسعا، لمتابعة مستجدات العمل في ملف إزالة الاشغالات والتعديات من الطريق العام ومواجهة مخالفات البناء والتعديات علي الأراضي الزراعية والأراضي املاك الدولة وجهود تحسين مستوي النظافة.

وأكد اللواء أحمد راشد، أن الأجهزة التنفيذية تواصل جهودها للحفاظ على المظهر الحضاري والجمالي للشوارع تماشيا مع الطفرة التنموية التي تشهدها المحافظة في قطاع الطرق والمحاور.

وكلف المحافظ رؤساء الأحياء والمراكز بالمتابعة الدورية لمشروعات الرصف والتطوير الجارية كلا في نطاقه للتأكد من التزام الشركات بالمعايير المحددة للعمل مع تجهيز محاور العمل للخطة الاستثمارية للعام المالي القادم.

ووجه المحافظ باستمرار مواصلة الحملات الخاصة بإزالة الاشغالات والمخالفات من الطريق العام وعدم السماح بتعدي المركبات علي أرصفة المشاه بالانتظار المخالف مع إتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم مشدداً على تكثيف الجهود في هذا الملف وإعداد تقارير تتضمن مستجدات العمل مع التنسيق التام بين رؤساء الأحياء والمراكز وشرطة المرافق والمرور وكافة الجهات المختصة، مشددا على منع تواجد الاشغالات للمحال والالتزام بالمساحات القانونية المقررة وعدم التهاون مع المخالفين والحفاظ على حق المواطنين في الطريق العام.

ووجه المحافظ بسرعة الانتهاء من إزالة الاشغالات في عدد من المناطق الحيوية بالأحياء والمراكز لمنع الازدحام وتحقيق السيولة المرورية مع الاستجابة الفورية لشكاوي المواطنين وسرعة حلها.

كما شدد المحافظ على تكثيف أعمال النظافة المستمرة للحفاظ على المستوى الحضاري والجمالي للطرق.