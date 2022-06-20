سوريان وعراقية.. الدنمارك تتهم 3 أشخاص بالتخطيط لهجمات إرهابية

أعلنت الدنمارك أنها وجهت لـ 3 أشخاص تهمة التخطيط لأعمال إرهابية وحيازة الأسلحة ومواد لصنع القنابل، لاستخدامها في هجمات إرهابية في الدنمارك أو الخارج.

ولم يتم الكشف عن هوية المشتبه بهم، وهما رجلان وامرأة في الثلاثينيات من العمر، تماشيا مع القوانين الدنماركية.

وتم القبض على المتهمين في فبراير 2021 وما زالوا رهن الحبس الاحتياطي، حسب وكالة "فرانس برس".

لكن قناة "تي في 2" الدنماركية ذكرت أن المتهمين كان بينهم رجلان من سوريا أحدهما متزوج من إمرأة من أصل عراقي.

وأشارت إلى أن المرأة تحمل جنسية مزدوجة، وسيسعى الادعاء إلى حرمانها من جنسيتها الدنماركية وطردها من الدنمارك بشكل دائم، وسيسعى الادعاء إلى ترحيل الرجلين.

وقالت المدعية العامة في كوبنهاجن ليز لوت نيلاس في بيان "نعتقد أن خطط تنفيذ هجمات فشلت لأن الشرطة ألقت القبض على المشتبه بهم".

وإلى جانب اتهامهم بمحاولة الإرهاب، تم اتهامهم بتمويل أنشطة إرهابية عن طريق تحويل أموال إلى شخص تابع لتنظيم "داعش" الإرهابي.

وحال محاكمتهم وإدانتهم، سيواجهون أحكاما محتملة بالسجن المؤبد، والتي عادة ما تعني في الدنمارك 16 عاما في السجن.