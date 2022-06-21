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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

اقتصاد الإمارات|غرفة أبوظبي تبحث فرص التعاون الاقتصادي مع المكسيك

غرفة تجارة وصناعة
غرفة تجارة وصناعة أبوظبي

استقبل محمد هلال المهيري مدير عام غرفة تجارة وصناعة أبوظبي في مقر الغرفة لويس ألفونسو دي ألبا غونغورا سفير المكسيك لدى الدولة والوفد المرافق له، بحضور هلال محمد الهاملي نائب مدير عام الغرفة.

بحسب تقرير صادر عن وكالة الأنباء الإماراتية " وام" فقد تناول اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون والتبادل التجاري بين بيئات الأعمال في إمارة أبوظبي ونظيراتها في المكسيك، والعمل على فتح آفاق العلاقات الاقتصادية بين الجانبين وتطويرها بما يسهم في تقوية مجالات التعاون التجاري والاستثماري.

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من جانبه أكد محمد هلال المهيري أن غرفة أبوظبي لن تذخر جهدا في سبيل تقديم الخدمات اللازمة لتوطيد التعاون بين بيئة الأعمال في أبوظبي والمكسيك، معربا عن رغبتها بالارتقاء بالعلاقات الاقتصادية مع جمهورية المكسيك إلى مستويات رفيعة وصولاً إلى الأهداف المشتركة التي من شأنها تنمية التبادل التجاري وتطويره إلى الأفضل.

من جانبه أشاد سعادة لويس ألفونسو دي ألبا سفير المكسيك لدى الدولة، بالعلاقات الإماراتية – المكسيكية، التي وصفها بالعلاقة النموذجية في مجالات الشراكة الاستراتيجية.. مؤكداً أن التعاون الاقتصادي بين إمارة أبوظبي تحديداً والمكسيك يشهد تطوراً متنامياً.

وأشار إلى أن هناك العديد من الفرص الواعدة التي يجب السعي إلى تطويرها وتنميتها في ظل الإمكانات التي يمتلكها الجانبان، داعياً إلى اكتشاف المجالات الخصبة في بلاده، لاسيما مع وجود كافة التسهيلات التي تقدمها حكومة بلاده.

و أشار السفير المكسيكي إلى أن بيئة الأعمال في أبوظبي تعد مركزاً رائداً لجذب الاستثمارات والمستثمرين و يعتبر موقع أبوظبي الجغرافي حلقة وصل لتصدير وإعادة التصدير إلى الدول المجاورة في المنطقة وأسواق الشرق الأوسط وأفريقيا.

إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي مال واعمال بيئة الأعمال اخبار مصر Finance Real Estate

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