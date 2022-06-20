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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الدولار يرتفع قرشا واحدا في ختام التعاملات

سعر الدولار
سعر الدولار

ارتفع سعر الدولار في البنوك بختام تعاملات اليوم الاثنين بمتوسط قرشا واحدا جديدا وذلك منذ مطلع الأسبوع الجاري على مستوى البنوك العاملة بمصر.

 

وقال البنك المركزي المصري إن متوسط سعر الدولار أمام الجنيه سجل 18.71 جنيها للشراء 18.78 جنيها للبيع.

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وسجل أقل سعر لـ الدولار أمام الجنيه نحو 18.63 جنيها للشراء و 18.73 جنيها للبيع في بنك أبوظبي الأول.


وبلغ سعر الدولار نحو 18.69 جنيها للشراء و 18.79 جنيها للبيع في بنوك " HSBC، المصرف العربي الدولي، الإمارات دبي الوطني، أبوظبي التجاري، التنمية الصناعية، الكويت الوطني، العربي الافريقي الدولي، بلوم، قناة السويس، المشرق".


وبلغ سعر الدولار نحو 18.71 جنيها للشراء و 18.79 جنيها للبيع في بنوك " فيصل الاسلامي، الأهلي المصري، المصرف المتحد، مصر".


ووصل سعر الدولار لـ18.72 جنيها للشراء و 18.79 جنيها للبيع في بنوك الأهلي المتحد و كريدي أجريكول وقطر الوطني الأهلي

أعلى سعر لـ الدولار

بينما سحل أعلي سعر للدولار امام الجنيه 18.74 جنيها للشراء و 18.79 جنيها للبيع في بنكا ميد بنك و مصرف أبوظبي الاسلامي

 

سعر الدولار مال واعمال اخبار مصر البنك المركزي Finance Real Esteat

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