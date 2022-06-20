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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بعد تعادل الأهلي مع الزمالك 2-2 .. ترتيب الدوري المصري

صدى البلد

انتهت مباراة الأهلي والزمالك في القمة 124 بنتيجة التعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق.

المباراة أقيمت على أرضية ميدان استاد "الأهلي we السلام"، في خضم منافسات الجولة 20 من عمر الدوري المصري الممتاز.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد الزمالك إلى 45 نقطة، متربعًا على قمة ترتيب الدوري من 21 مباراة، فيما ارتفع رصيد الأهلي إلى 41 نقطة في المركز الثالث.

ترتيب الدوري المصري الممتاز بعد مباراة الأهلي والزمالك


1- الزمالك - المركز الأول - 45 نقطة.

2- بيراميدز - المركز الثاني - 43 نقطة.

3- الأهلي - المركز الثالث - 41 نقطة.

4- فيوتشر - المركز الرابع - 39 نقطة.

5- سموحة - المركز الخامس - 36 نقطة.

6- طلائع الجيش - المركز السادس – 33 نقطة.

7- البنك الأهلي - المركز السابع - 30 نقطة.

8- فاركو- المركز الثامن - 30 نقطة.

9- إنبي - المركز التاسع - 26 نقطة.

10- سيراميكا كليوباترا - المركز العاشر - 26 نقطة.

11- غزل المحلة - المركز الحادي عشر - 25 نقطة.

12- الاتحاد السكندري - المركز الثاني عشر - 25 نقطة.

13- المصري - المركز الثالث عشر - 23 نقطة.

14- الجونة - المركز الرابع عشر - 21 نقطة.

15- الإسماعيلي - المركز الخامس عشر - 19 نقطة.

16- المقاولون العرب - المركز السادس عشر - 19 نقطة.

17- مصر المقاصة - المركز السابع عشر - 14 نقطة.

18- إيسترن كومباني - المركز الثامن عشر - 13 نقطة.

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