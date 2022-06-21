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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

سعر الدولار في البنوك اليوم 21-6-2022

سعر الدولار
سعر الدولار

استقر  سعر الدولار في البنوك  بمستهل تعاملات اليوم الثلاثاء الموافق 21-6-2022 بعد أن زاد أمس بمتوسط قرشا واحدا جديدا وذلك منذ مطلع الأسبوع الجاري على مستوى البنوك العاملة بمصر.

 

وقال البنك المركزي المصري إن متوسط سعر الدولار أمام الجنيه سجل 18.71 جنيها للشراء 18.78 جنيها للبيع.

وسجل أقل سعر لـ الدولار أمام الجنيه نحو 18.63 جنيها للشراء و 18.73 جنيها للبيع في بنك أبوظبي الأول.


وبلغ سعر الدولار نحو 18.69 جنيها للشراء و 18.79 جنيها للبيع في بنوك " HSBC، المصرف العربي الدولي، الإمارات دبي الوطني، أبوظبي التجاري، التنمية الصناعية، الكويت الوطني، العربي الافريقي الدولي، بلوم، قناة السويس، المشرق".


وبلغ سعر الدولار نحو 18.71 جنيها للشراء و 18.79 جنيها للبيع في بنوك " فيصل الاسلامي، الأهلي المصري، المصرف المتحد، مصر".


ووصل سعر الدولار لـ18.72 جنيها للشراء و 18.79 جنيها للبيع في بنوك الأهلي المتحد و كريدي أجريكول وقطر الوطني الأهلي

أعلى سعر لـ الدولار

بينما سحل أعلي سعر للدولار امام الجنيه 18.74 جنيها للشراء و 18.79 جنيها للبيع في بنكا ميد بنك و مصرف أبوظبي الاسلامي.

 

سعر الدولار مال واعمال البنك المركزي اخبار مصر Finance Real Estate

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