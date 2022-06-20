إسماعيل الحفناوي: الانتهاء من إنشاء مجمع السويس الطبي في أكتوبر المقبل

أعلن الدكتور إسماعيل الحفناوي وكيل وزارة الصحة والسكان بمحافظة السويس عن قرب الانتهاء من إنشاء مجمع السويس الطبي بمدينة ٢٤ أكتوبر.

وأشار إلي أن الأعمال الإنشائية وصلت لـ٩٠٪، موضحاً أن العمل يتم علي مدار اليوم للانتهاء من المجمع الطبي الأكبر فى شمال مصر، أحد منشآت منظومة التأمين الصحي الشامل.

في سياق متصل وجه « الحفناوى » الشكر لفريق عمل المديرية بمختلف إداراتها على مجهوداتهم المبذولة خلال المرحلة الماضية.

كما وجه الدكتور الحفناوى بالإعداد لتكريم أخصائي وفنى الأشعة والتصوير الطبي بمركز الأشعة التشخيصية ومستشفيات العام والصدر والحميات ووحدة القسطرة ، لدورهم الفاعل مع باقي الفريق الطبي.

وشدد الحفناوى على حُسن التعامل مع المرضي واحترام خصوصياتهم وفقاً لسياسات الجودة و حقوق المريض، موجهاً مديري الإدارات بعقد اجتماعات مع العاملين لديهم للاستماع لمطالبهم وتحسين بيئة العمل بما يتماشى ويتناسب مع تحديات المرحلة الحالية.

جاء ذلك أثناء انعقاد الاجتماع الأسبوعي لقيادات مديرية الصحة بالسويس برئاسة وكيل وزارة الصحة والسكان وبحضور مديري العموم ومديري الإدارات والمستشفيات.