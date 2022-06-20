بقدرة 350 ميجا.. تغذية المرحلة الأولى لمدينة السويس الجديدة بالكهرباء

التقت المهندسة أسماء مخلوف، رئيس جهاز تنمية شمال خليج السويس بموقع مدينة السويس الجديدة، اليوم الإثنين، مسئولى المصرية لنقل الكهرباء و مسئولى المصرية لهندسة نظم القوى الكهربائية (أستشاري الأعمال الكهربائية لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ووزارة الكهرباء) ومسئولى إدارة المشروعات بالجهاز ومسئولى مكتب الاستشارات الهندسية لمعاينة محطة محولات الكهرباء الخاصة بتغذية المرحلة الأولى لمدينة السويس الجديدة بقدرة كهربائية ٣٥٠ ميجا فولت أمبير.

وتشمل المرحلة الأولي مساحة قدرها 2000 فدان والمرحلة العاجلة منها تقدر بـ300 فدان، والتي تشهد تنفيذ عدد 86 عمارة سكنية، بإرتفاع 5 أدوار، بإجمالي 2064 وحدة، تبلغ مساحة الواحدة 90 م٢ وتنفيذ عدد من الأنشطة الخدمية والتجارية، والطبية، لتوفير سبل الراحة لسكان المدينة وتم تحديد مساحة 120 فدان.

وتضم مناطق "المال والأعمال والمعارض والسياحى والترفيهي والفندقي والتجاري علاوة على الحدائق المركزية والمسطحات الخضراء المفتوحة و تخصيص أكثر من 17 ألف فدان للأنشطة الاقتصادية والصناعية والإدارية والسياحية والتجارية، للأستفادة من هذا الموقع، كما تضمن المخطط تخصيص 10 آلاف فدان للأنشطة السكنية و9 ألاف فدان للمناطق الخدمية والترفيهية.