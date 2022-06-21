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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

اختصاصات صندوق قادرون باختلاف الجديدة بعد موافقة تضامن النواب

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

وافقت لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، برئاسة الدكتور عبدالهادي القصبي، على مشروع القانون المقدم من النائب أشرف رشاد الشريف رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٢٠٠ لسنة ٢٠٢٠ بإصدار قانون إنشاء صندوق دعم الأشخاص ذوى الإعاقة والمعروف بمشروع قانون " قادرون باختلاف" والمحال من مجلس الشيوخ إلى مجلس النواب. 

 

ووفقا للتعديلات الجديدة التي وافقت عليها اللجنة بعد إحالة القانون لها من مجلس الشيوخ، جاءت المهام والاختصاصات الجديدة للصندوق كالتالي:

 

- المساهمة فى تمويل بناء وتشغيل المستشفيات ووحدات ومراكز الرعاية الصحية التى تخدم الأشخاص ذوى الإعاقة

 

- المساهمة فى تأهيل الأشخاص ذوى الإعاقة للتكيف والاندماج فى المجتمع وتوفير برامج التدريب المهنى لهم.

 

- إنشاء المؤسسات المعنية برعاية وتدريب الأشخاص ذوى الإعاقة وتأهيلهم وفقا للضوابط التى يصدر بها قرار من مجلس الإدارة، دون التقيد بالنظم الحكومية أو الترخيص من الوزارة المعنية بالتضامن الاجتماعى.

 

- تشجيع ودعم الأشخاص ذوى الإعاقة لإقامة مشروعات متوسطة وصغير ومتناعية الصغر ذات مردود اقتصادى.

 

- المشاركة فى توسيع قاعدة ممارسة الأنشطة الرياضية والثقافية والاجتماعية للأشخاص ذوى الإعاقة.

 

- المساهمة فى رعاية المتفوقين والموهوبين من الأشخاص ذوى الإعاقة.

 

- تنفيذ البرامج والندوات والمؤتمرات الداعية لنشر الوعى المجتمعى بحقوق ذوى الإعاقة ومتطلباتهم .

- التعاون مع الجهات المعنية لتوفير فرص عمل للأشخاص ذوى الإعاقة.

 

- تغطية تكلفه التقارير الطبيبة اللازمة لإصدار بطاقة الخدمات المتكاملة واثبات الإعاقة للفئات الأولى بالرعاية.

التضامن مستقبل وطن مجلس النواب ذوي الإعاقة التضامن الاجتماعي الرعاية الصحية

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