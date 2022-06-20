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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

ختام دورة تدريب الكوادر الإفريقية بمحاضرة لأنشطة برنامج الغذاء العالمي في مصر

وزير التنمية المحلية
وزير التنمية المحلية

اختتمت فاعليات اليوم التاسع من دورة تدريب الكوادر الافريقية بمحاضرة تعريفية لأنشطة برنامج الغذاء العالمى WFP  فى مصر ، ألقتها د.دعاء عرفة مسؤول برنامج  الحماية المجتمعية ، حيث يهدف برنامج الغذاء العالمى الى استدامة الوحدات المحلية فى قرى حياة كريمة.
ونوهت إلى أنه من أهم وأقدم الأنشطة التى يؤمن بها البرنامج هى التغذية المدرسية ، لأن التغذية السليمة للأطفال تساعد على نجاح عملية التعليم كأحد أهم برامج شبكات الأمان الاجتماعى ، ويستهدف البرنامج مدارس قرى حياة كريمة حيث يتم تقديم وجبة يومية للأطفال مدعمة بالحديد والفيتامينات حيث تحتوى على ١٦ عنصر غذائى مختلف ، كما يشمل البرنامج تقديم دعم فنى سواء على سلاسل الإمدادات والتقييم والمتابعة وإعداد الإستراتيجيات ، وعلى تدريب الكوادر التى تعمل فى مجال التغذية المدرسية ، كما يقدم البرنامج دعم نقدى شهرى لأسر الأطفال فى المدارس مرتبط بالحضور المنتظم مما يشجع على الحضور ويساهم فى رفع الأمن الغذائي للأسرة و يقلل فى نفس الوقت من التسرب من التعليم. 
كما يساهم البرنامج فى تحسين جودة التعليم فى قرى حياة كريمة عن طريق توفير وسائل تعليمية تكنولوجية وتوفير شبكات الانترنت التى تمكنهم من الدخول على منصات وزارة التربية والتعليم تبعا لرؤية الدولة فى تطوير التعليم .
وتناولت ايضا مشاركات البرنامج فى التمكين الاقتصادى للمرأة مما يساعد فى زيادة التنمية الاقتصادية عن طريق عمل ورش تدريبية للمرأة فى كيفية بدء مشروعات صغيرة وكيفية التسويق وعمل دراسة جدوى ليتم منحهم قروض متناهية الصغر تعرف باسم القروض الدوارة تقدم من خلال الجمعيات الأهلية للوصول لأكبر عدد من السيدات .
وهناك نشاطات أخرى للبرنامج مثل بناء قدرات الشباب العملية والحياتية ، والاهتمام بصحة المرأة والطفل من خلال برنامج "الألف يوم " وبرنامج تكافل ، كما يساهم البرنامج فى دعم قدرات صغار المزارعين ودعم انتاجيات الاراضى الخاصة بهم وخلق أفكار جديدة للمشروعات تساعد على تنوع دخل الأسرة بجانب الزراعة .
ومؤخرا وبالتعاون مع وزارة التنمية المحلية تم إطلاق مبادرة "أيادي مصر" التي تهدف الى التسويق لصغار المنتجين عن طريق التسويق الإلكتروني حيث تحتوي المنصة على حوالي 1000 منتج ل108 بائعين وتقديم خدمه التوصيل مع شركات متخصصة في ذلك.

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الكوادر الأفريقية دورة تدريب الغذاء العالمي الوحدات المحلية

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