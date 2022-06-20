أشرف صبحي يشهد ختام فعاليات الملتقى الختامى لأنشطة مراكز شباب مصر.. ويطالب بإعداد برنامج متكامل للأنشطة الصيفية

الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة :

مراكز الشباب أصبحت مصدراً لدعم واستثمار للطاقات

الشباب الإيجابي المتنفس الحقيقي للأسرة المصرية

شهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، ختام فعاليات الملتقى الختامى لأنشطة مراكز شباب مصر، والمقام تحت شعار "مراكز شباب من اجل جمهورية جديدة"، الذي نفذه الإتحاد العام لمراكز شباب مصر، بالتنسيق مع الإدارة المركزية لمراكز الشباب والهيئات، بمشاركة 1000 شباب وفتاة يمثلون 12 محافظة، خلال الفترة من (17-19)يونيو الجاري، بالمدينة الشبابية بأبي قير بالإسكندرية.

بحضور الدكتور ماجد العزازي رئيس مجلس إدارة الإتحاد العام لمراكز شباب مصر، والدكتور حسام الملاح رئيس جامعة النهضة وعضو مجلس الشيوخ، والسفير ابو بكر صار سفير السنغال لدي مصر، والنائبة دينا الهلالي عضو مجلس الشيوخ، وعدد من رؤساء الكيانات الشبابية.

أكد وزير الشباب والرياضة، أن الاتحاد العام لمراكز شباب مصر أثبت جدارته خلال الفترة الماضية من خلال تنفيذ عشرات الفعاليات في كافة الأنشطة الرياضية والثقافية والفنية وأندية الفتاة والمرأة، إلى جانب المسابقات الالكترونية، التي شارك فيها عشرات الآلاف من شباب مراكز شباب مصر، وذلك تلبية لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي لرفع الوعي لدي شباب مصر في كافة محافظات مصر.

أشار "صبحي" إلي أن مراكز الشباب تمثل مجتمع مصر بكافة طبقاته، كما تمثل شكل وتكوين الشعب المصري في القرية والمدينة والمركز، مشيراً إلى أن الدولة المصرية تولي اهتماما كبيرا بالشباب المصري، مؤكداً أن مراكز الشباب تؤدي دوراً مهماً للغاية في استثمار طاقات الشباب بشكل إيجابي.

وأضاف الدكتور أشرف صبحي أن مراكز الشباب قوة كبيرة، ومن منطلق ذلك فإن الدولة المصرية تقوم بدعم هذه المراكز لصالح أبناء مصر وخدمة الأسرة المصرية والمجتمع وكل بيت مصري، موضحاً أنه تم تكثيف البرامج الثقافية وبرامج التنمية الرياضية وتنمية النشء والطلائع بمراكز الشباب.

وتابع أنه يتم حاليا تطوير 1041 مركز شباب ضمن مبادرة "حياه كريمة"، من ضمنها 267 مركزاً جديداً، لافتا إلى أن الوزارة تسابق الزمن من أجل إنجاز هذه الأعمال، منوَّهاً إلي أن تم استحداث نظم اقتصادية واستثمارية لتوفير الموارد والتعاون مع القطاع الخاص.

وكشف وزير الشباب عن أنه على مدى الـ30 سنة الماضية، أنشأت الدولة 41 حمام سباحة، بينما شهدت الأربع سنوات الماضية فقط إنشاء 96 حمام سباحة بمراكز الشباب من خلال الطرح الاستثماري باشراك القطاع الخاص، مشيراً الي سعي الوزارة نحو تطوير مراكز الشباب في جميع محافظات الجمهورية، وجعلها مراكز خدمة مجتمعية، تهدف إلى تقديم أفضل الخدمات إلى مرتادي المركز.

وطالب الدكتور اشرف صبحي مجلس ادارة الاتحاد العام لمراكز شباب مصر بإعداد برنامج متكامل للأنشطة الصيفية داخل مراكز الشباب، وإعداد تصور لإقامة معرض للمنتجات الحرفية واليدوية يتم تنظيمه بإستاد القاهرة يضم منتجات مراكز الشباب علي مستوي الجمهورية.

وخلال كلمته، قدم الدكتور ماجد العزازي الشكر لوزير الشباب والرياضة علي دعمه ورعايته لكافة أنشطة وفعاليات اتحاد مراكز شباب مصر، مشيراً إلي أن الإتحاد قام بجهود كبيرة في رفع وعي الشباب بإنجازات الدولة المصرية والجهود الكبيرة التي يبذلها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي لبناء الجمهورية الجديدة، مشيراً إلي البرامج التي نفذها الاتحاد لرفع الكفاءة الادارية لكل اعضاء منظومة الادارة في مراكز الشباب، لتحسين الخدمات وتعظيم الموارد لخدمة شباب مصر.

واستعرض "العزازي" الأنشطة والبرامج التي قدمها الاتحاد في إطار العمل على صناعة القادة الشباب، حيث نظم الاتحاد ولأول مرة القمتين الاولى والثانية للشباب بالتعاون مع اللجنة الوطنية اليونيسكو، وتم خلالهما اختيار 200 شاب وفتاة من بين الآلاف المرشحين من شباب المراكز، ومنحهم الفرصة والمسئولية لعضوية مجالس الادارات بفروع الاتحاد على مستوى الجمهورية.

وتابع رئيس مجلس إدارة الإتحاد العام لمراكز شباب مصر، أنه تم إطلاق مبادرة "اجازتك فى مراكز الشباب"، والتى شارك فيها 100 الف شاب وفتاة خلال فترة إجازة نصف العام، والتى انطلقت داخل جميع مراكز الشباب بجمهورية مصر العربية، وتمتد حتي الان، كما اطلق الاتحاد مبادرة " احنا معاك" والتى يطلقها الاتحاد سنويا على صفحتة الرسمية للكشف عن المواهب المختلفة للشباب والفتيات، وتم من خلالها اختيار 30 فائزا من مختلف المحافظات، ووصل عدد متابعي المسابقة خلال العامين الماضيين إلى قرابة 3 ملايين شخص من مختلف محافظات الجمهورية خلال شهر رمضان.

ومن جانبه، وجه الدكتور حسام الملاح رئيس جامعة النهضة وعضو مجلس الشيوخ، الشكر للدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة علي مجهوداته وبصمته الواضحة في احداث طفرة في قطاعي الشباب والرياضة، مشيداً بالحالة الوطنية التي شاهدها في حفل ختام فعاليات الملتقى الختامى لأنشطة مراكز شباب مصر.

وتضمن حفل الافتتاح فقرات فنية استعراضية لمركز شباب إستاد المنصورة بالدقهلية، وفقرة غنائية "اوبريت الاتحاد العام لمراكز شباب مصر " قدمتها فرقة من محافظة الاسكندرية، بالاضافة الي معرض للمنتجات اليدوية والحرفية والتراثية للمحافظات المشاركة.

حضر حفل الختام الدكتور محمد عبد القادر مساعد الوزير لمراكز الشباب، الدكتور عبد الله الباطش مساعد الوزير للسياسات والتنمية الشبابية، النائبة دينا الهلالي عضو مجلس الشيوخ، الدكتور محمد صبحي حسانين نائب رئيس الاتحاد المصري للجامعات، الدكتور عرفة سلامه سكرتير عام الاتحاد الرياضي المصري للجامعات، نجوي صلاح رئيس الادارة المركزية للبرامج الثقافية والتطوعية، ايمان عبد الجابر رئيس الإدارة المركزية لمراكز الشباب والهيئات، الدكتوره ميرفت سيد احمد رييس الادارة المركزية للمدن الشبابية، رضا صالح مدير عام العلاقات العامة والخارجية بوزارة الشباب والرياضة، رفعت السباعي، أسامه صقر، الدكتور محمد سليمان، الدكتور عمر وكوك، الدكتور احمد الديب، والدكتور محمد ندا، أعضاء مجلس ادارة الاتحاد، محمد العقاري نقيب الفلاحين، كابتن سامح الشاذلي، رئيس الاتحاد المصري للغوص والانقاذ، ولفيف من الإعلاميين.

جدير بالذكر أن الملتقي شارك فيه محافظات"الاقصر، القليوبية، المنوفية، شمال سيناء، قنا، سوهاج، الشرقية، الغربية، البحيرة، القاهرة، الاسكندرية، الدقهلية"، وتضم مشاركين من مراكز الشباب المصعدين والفائزين على مستوى الجمهورية فى الألعاب والأنشطة والفاعليات المختلفة المنفذة خلال العام في المنافسات" الرياضية، الثقافية، الفنية، الكشفية، أندية الفتاة والمرأة، والالعاب الالكترونية.