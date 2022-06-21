مشاريع التخرج وربطها بسوق العمل.. خبراء يؤكدون: كنز حقيقي لرواد الأعمال وضرورة عرضها على المؤسسات.. خبير: الموارد البشرية دينامو عملية التنمية الاقتصادية

مشروعات التخرج وربطها بسوق العمل :

خبراء يؤكدون: مشاريع التخرج بالكليات كنز حقيقي لرواد الأعمال

عرض مشاريع التخرج على المؤسسات المتخصصة

الموارد البشرية دينامو عملية التنمية الاقتصادية

يقوم العديد من طلبة التعليم الجامعي في سنواتهم الدراسية الأخيرة إلى عمل مشاريع تخرج، تكون كتطبيق لهم على ما تمت دراسته خلال سنوات الدراسة، وبعض المشاريع تتحول إلى شركات ناشئة وتساهم في دخول الشباب لسوق العمل كأصحاب أعمال، ولكن هناك العديد من المشاريع الطلابية التي لا يتم العمل بها، ذلك تواصل موقع صدي البلد مع العديد من الخبراء كيف يتم دمج مشاريع التخرج بسوق العمل؟.

قال الدكتور ماجد أبو العينين عميد كلية التربية بجامعة عين شمس السابق لابد من اتاحة الفرصة أمام الطلاب الموهوبين وجذب رجال الصناعة لمشاهدة مشاريع التخرج وطريقة عرضها عليهم بطريقة تسويقية وليس فقط لغرض النجاح ودمج الموهبين من الطلاب الي سوق العمل وتوفير بيئة مناسبة .

أكد الدكتور ماجد أبو العينين أن الدولة بدأت خطواتها الفعلية لرعاية الموهوبين والمبتكرين، من خلال توفير بيئة حاضنة للمواهب والابتكارات، وتقديم الدعم اللازم لهم لرعايتهم وتنمية ما لديهم من أفكار .

وأوضح عميد كلية تربية جامعة عين شمس السابق أن مشاريع التخرج بالكليات كنز حقيقي لرواد الأعمال لذلك ضرورة الاستثمار في تلك المشاريع والبحث عنها في كافة نواحي الجامعات المصرية واخرجها الي النور عن طريق تحويلها إلى مشاريع تجارية.

وشدد أبو العينين علي حث الطلبة على اختيار وتنفيذ مشاريع تخرج ذات قيمة اقتصادية واجتماعية بالإضافة إلى خلق موجة جديدة من الشركات الناشئة المبتكرة في قطاع تقنية المعلومات والاتصالات وتشجيع المشاريع التطبيقية المرتبطة بالصناعة وربط مخرجات القطاع الأكاديمي بسوق العمل.

وأوضح أنه لابد من عرض مشاريع التخرج على المؤسسات ذات الشأن، علي حسب تخصصه، فتقيم المشروع من قبل أساتذة الأقسام لن يخلق فرقا عظيما سواء للفكرة ذاتها أو حتى في فكرة بقائها واستمرارها، عرضها لمؤسسات خارجية يمكن أن يوجد فرص لتطويرها أو تبني الفكرة.

ومن جهته قال الدكتور احمد جلال عميد كلية زراعة جامعة عين شمس أن مشاريع التخرج بالكليات العملية تمثل اول تجربة فعلية تحاكي الحياة العملية للطالب بعد التخرج. كما يعد المشروع اهم فرصة لطلاب .



وأكد عميد كلية زراعة جامعة عين شمس خلال تصريحاته لـ صدي البلد علي أهمية مشاريع التخرج في التعليم كأحد أهم لبنات بناء الاقتصاد القائم على المعرفة والتكنولوجيا المعاصرة ، بالإضافة إلى أن طلاب الجامعات المصرية يبتكرون العديد من المشاريع التي تفيد المجتمع بشكل كبير والتي تساعد في تنمية مهارات الخريجين لتلبية احتياجات سوق العمل.

وأكد الدكتور أحمد جلال أننا أمام نقلة نوعية وقفزة تاريخية في رعاية واهتمام الدولة بالموهوبين والمتميزين علميا وابداعيا بتوجيه الرئيس بإنشاء مراكز رعاية الموهوبين والنوابغ والمبدعين بالجامعات.

أشار إلى أن دور الجامعة غير مقتصر علي استقبال الطالب وتزويده بالمعارف والمعلومات التي تنمي الجانب المعرفي لديه فقط. أو عملية حشو للمعلومات في ذهن الطالب دون الاهتمام بالجوانب الأخرى منوها أنه لابد من النظر لمشاريع التخرج على أنها حصاد لكافة المعارف والمفاهيم والمهارات التي اكتسبها الطالب طوال فترة دراسته لمقررات التخصص.

أكد الدكتور وليد جاب الله الخبير الاقتصادي ان يوجد هناك علاقة قوية بين سوق العمل والتنمية الاقتصادية فسوق العمل المرن القائم على التدريب والتطوير هما دينامو عملية التنمية الاقتصادية فالموارد البشرية التي تمتلك المعرفة والمهارات بمثابة وقود التنمية الاقتصادية والاجتماعية على السواء نظرا لانعاكسها على استيعاب العاطلين في سوق العمل وادماجهم في العملية الإنتاجية وتحويلهم من عبء على المجتمع الي معول للبناء والإنتاج.

وأشار جاب الله الي ان الدولة تسعي بكل السبل الي النهوض بسوق العمل من خلال تحقيق التوازن بين مصالح العمال وأصحاب الأعمال ولكن التطورات السريعة عالميا سواء بسبب أزمة فيروس كورونا أو بسبب الثورة الرقمية تفرض علينا الإسراع بإعداد تشريع جديد لسوق العمل يعالج الفجوات التي ظهرت بين الواقع والمأمول وفق المتغيرات العالمية الجديدة، وبما يواكب مخرجات التحول الرقمي الذي تستهدفه الدولة المصرية في كافة قطاعاتها.

وِشدد الخبير الاقتصادي علي أهمية التوسع في تفعيل التدريب التحويلي لسد الفجوة بين المهارات المتاحة ومتطلبات سوق العمل، وبالتالي توجد حاجة ماسة لمد جسور التواصل بين المعاهد والجامعات من ناحية ومنظمات ورواد الأعمال من ناحية أخري مع ضرورة تعزيز الاهتمام بالتعليم الفني والتدريب المهني نظراً لأن أغلب العاطلين من المتعلمين مما يفرض ضرورة مراجعة تقليص الاعداد تدريجياً في الكليات والمعاهد التي يجد خريجيها فرص للعمل.

وقال أحمد سعيد طالب بكلية الهندسة إن معظم من مشاريع التخرج يتم إهمالها، بمعنى أنها تؤدى فقط بغرض إنهاء متطلبات الدراسة، ولا ترجى أي فائدة فور الانتهاء من عمل هذه المشاريع.

وأكد أنه لكي نتمكن من دعم واستثمار مشاريع التخرج لابد من وجود منظومة متكاملة، وذلك من خلال تحفيز جودة المشاريع وعمل بعض المسابقات لأفضل مشاريع تخرج.