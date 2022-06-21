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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

الحكم فى دعوى الممثلة زينة لزيادة نفقة طفليها من أحمد عز .. اليوم

صدى البلد

تصدر  محكمة مستأنف الأسرة بمدينة نصر، اليوم حكمها فى  دعوى الممثلة  زينة والتي تطالب فيها بزيادة نفقة طفليها من الفنان أحمد عز . 

وطالب محامى  زينه ، بزيادة نفقة الطفلين إلى أكثر من 60 ألف جنيه شهريًا للطفلين والتي صدر بها حكم من محكمة أول درجة.، فيما يطالب دفاع الممثل  أحمد عز بتخفيض قيمة النفقة.

وكانت محكمة الأمور الوقتية بأسرة مدينة نصر، قضت برفض الدعوى المقامة من  أحمد عز، والتي يطالب فيها بتحويل طفلي  زينة من المدرسة البريطانية إلى مدرسة أخرى مصاريفها أقل.

وكانت محكمة الأسرة بمدينة نصر، قد قضت بقبول استئناف معتز الدكر، محامي  زينة، ضد الفنان أحمد عز وزيادة نفقة طفليهما من 20 إلى 30 ألف جنيه.

أحمد عز وزينة محكمة الأسرة بمدينة نصر

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