اليوم الحكم على المتهمين بالشروع فى قتل شقيقهم

تصدر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في التجمع الخامس، اليوم حكمها على 3 متهمين بالشروع في قتل شقيقهم، عمداً باستخدام أسلحة بيضاء في حلوان .

تعقد الجلسة برئاسة المستشار علاء الدين سليمان شوقي وعضوية المستشارين عماد الدين عيسى الخولي ومصطفى حسن أبو قوره الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة وأمانة سر محمد طه وعبدالمسيح فل.

وكشف أمر إحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات بأنهم في سبتمبر الماضي بدائرة قسم شرطة حلوان بمحافظة القاهرة، شرع المتهم الأول والثاني في قتل شقيقهم، عمداً من غير سبق إصرار أو ترصد بأن احتد الحديث بينهما والمجني عليه فتعديا عليه ضرباً مستخدمين في ذلك أسلحة بيضاء بمناطق متفرقة بعموم جسده محدثين إصابته الموصوفة بالتقرير الطبي، قاصدين من ذلك قتله إلا أنهما خاب أثر جريمتهما لسبب لا دخل لإرادتهما فيه وهو تدارك المجني عليه بالعلاج علي النحو المبين بالتحقيقات، كما أحرزا سلاحين أبيضين بغير مسوغ من الضرورة المهنية أو الحرفية في التعدي على المجني عليه.

وأضاف أمر الإحالة بأن المتهم الثالث شرع في شقيقه الآخر عليه عمداً من غير سبق إصرار أو ترصد بأن احتد الحديث بينهما فتعدى عليه ضرباً مستخدماً في ذلك سلاح أبيض بمناطق متفرقة بعموم جسده محدثاً إصابته الموصوفة بالتقرير الطبي قاصداً من ذلك قتله إلا أنه خاب أثر جريمته لسبب لا دخل لإرادته فيه وهو تدارك المجني عليه بالعلاج .