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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أخبار التكنولوجيا| آبل وجوجل تطوران كاميرات هواتف بدقة 100 ميجا بيكسل.. وهل يمثل تيك توك تهديدًا للأمن القومي الأمريكي؟

أخبار التكنولوجيا
أخبار التكنولوجيا

نشر "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

 

أسهل طريقة لمسح الإيميلات القديمة على Gmail


يعتبر تنظيف البريد الإلكتروني في Gmail من الأعمال الروتينية المملة، التي لا يستمتع بها معظم المستخدمين، وفي حالة عدم التنظيف أول بأول، فقد ينتهي بك الأمر بفوضى من رسائل البريد الإلكتروني القديمة وغير الضرورية، لذلك سنوضح  كيفية العثور بسرعة على رسائل البريد الإلكتروني القديمة وحذفها في بريد Gmail.

 

خبر غير سار لمحبي لعبة Skull & Bones  بعد تصنيفها عمريا في البرازيل


ينتظر الكثير من محبى ألعاب الفيديو إنطلاق لعبة Skull & Bones والمعروفة بلعبة السفن الشراعية القتالية، حيث لمحت شركة Ubisoft المطورة لها بإنطلاقها في وقت لاحق هذه العام، بعدما ظهرت شائعات بانطلاقها منتصف العام القادم، ومع ذلك فإن اللعبة تواجه حتى الآن مصيرا غامضا.

 

رسميا.. تليجرام يطلق الخدمة المدفوعة Telegram Premium بميزات حصرية

 

طرح تطبيق المراسلة الشهير تليجرام Telegram الخدمة الجديدة المدفوعة Telegram Premium، والتي تتيح للمستخدمين الوصول إلى ميزات إضافية مقابل 4.99 دولار شهريًا أي حوالي 93 جنيها مصريا.

 

آبل وجوجل تطور كاميرات هواتف بدقة 100 ميجا بيكسل لمنافسة سامسونج


كشفت تقارير عن قيام شركتى آبل وجوجل بالعمل على إصدار هواتف ذكية مع كاميرات فائقة الدقة بمستشعرات دقة 100 ميجا بيكسل، وذلك في إطار المنافسة مع شركة سامسونج الجنوبية، التى تعتزم إطلاق كاميرا بدقة 200 ميجا بيكسل.

 

هل يمثل تيك توك تهديدًا للأمن القومي الأمريكي؟


كشف تقرير من BuzzFeed News يدعو إلى التساؤل عن حقيقة تيك توك TikTok ومسألة الأمان والخصوصية التي زعم أنه يوفرها للمستخدمين بالمنصة ، حيث يُزعم أن موظفي تيك توك TikTok المقيمين في الصين قد تمكنوا بشكل متكرر من الوصول إلى بيانات المستخدمين الأمريكيين على مدار عدة أشهر، بينما أعلن تيك توك أنه بدأ في توجيه بيانات المستخدمين الأمريكيين إلى قاعدة بيانات أوراكل الأمريكية الشهيرة.


رسميا .. المواصفات الرئيسية للهاتف الجديد من شاومي POCO X4 GT

 

تستعد العلامة التجارية بوكو Poco التابعة لشركة شاومي، لإطلاق هاتفها الجديد POCO X4 GT ، رسميا في 23 يونيو القادم، لكن قبل الإطلاق الرسمي للهاتف أعلنت الشركة عن بعض المواصفات الرسمية للهاتف الذكي.

 

تسريبات عن الشاشة المحتملة لوحش آبل القادم iPhone 14

 

يتوالى الفلاجشيب القادم من ابل  iPhone 14 لتقديم أفضل ما عنده، كشفت أحدث التسريبات أن شركة آبل الأمريكية الرائدة ستستمر في طلب شاشات من نوع OLED لسلسلة هواتف آيفون iPhone 14 من نفس الشركات الثلاث التي زودت سلسلة iPhone 13  بشاشات OLED العام الماضي ، وهي على التوالي BOE و سامسونج و LG Display.


 أرخص هاتف في الأسواق.. ريلمي تطلق رسميا هاتف Realme C30


طرحت شركة ريلمي Realme الصينية الرائدة أحدث هواتفها الذكية المناسبة للفئة المتوسطة Realme C30 في الهند منذ قليل، بسعر منخفض جدا في فئة ال 1000 جنيه .

 

أحدث التسريبات عن شكل وتصميم هاتف سامسونج Galaxy Z Fold 4

 

كشفت التسريبات الأخيرة الشهر الماضي بأن هاتف سامسونج Samsung الجديد القابل للطي Galaxy Z Fold4 سيكون أقل وضوحًا من ناحية الطي مقارنة بهاتف آخر،  وتم تأكيد هذه التسريبات اليوم بالظهور التفصيلي لبعض الصور المسربة.

 

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