أخبار التكنولوجيا| آبل وجوجل تطوران كاميرات هواتف بدقة 100 ميجا بيكسل.. وهل يمثل تيك توك تهديدًا للأمن القومي الأمريكي؟

نشر "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:



يعتبر تنظيف البريد الإلكتروني في Gmail من الأعمال الروتينية المملة، التي لا يستمتع بها معظم المستخدمين، وفي حالة عدم التنظيف أول بأول، فقد ينتهي بك الأمر بفوضى من رسائل البريد الإلكتروني القديمة وغير الضرورية، لذلك سنوضح كيفية العثور بسرعة على رسائل البريد الإلكتروني القديمة وحذفها في بريد Gmail.



ينتظر الكثير من محبى ألعاب الفيديو إنطلاق لعبة Skull & Bones والمعروفة بلعبة السفن الشراعية القتالية، حيث لمحت شركة Ubisoft المطورة لها بإنطلاقها في وقت لاحق هذه العام، بعدما ظهرت شائعات بانطلاقها منتصف العام القادم، ومع ذلك فإن اللعبة تواجه حتى الآن مصيرا غامضا.

طرح تطبيق المراسلة الشهير تليجرام Telegram الخدمة الجديدة المدفوعة Telegram Premium، والتي تتيح للمستخدمين الوصول إلى ميزات إضافية مقابل 4.99 دولار شهريًا أي حوالي 93 جنيها مصريا.



كشفت تقارير عن قيام شركتى آبل وجوجل بالعمل على إصدار هواتف ذكية مع كاميرات فائقة الدقة بمستشعرات دقة 100 ميجا بيكسل، وذلك في إطار المنافسة مع شركة سامسونج الجنوبية، التى تعتزم إطلاق كاميرا بدقة 200 ميجا بيكسل.



كشف تقرير من BuzzFeed News يدعو إلى التساؤل عن حقيقة تيك توك TikTok ومسألة الأمان والخصوصية التي زعم أنه يوفرها للمستخدمين بالمنصة ، حيث يُزعم أن موظفي تيك توك TikTok المقيمين في الصين قد تمكنوا بشكل متكرر من الوصول إلى بيانات المستخدمين الأمريكيين على مدار عدة أشهر، بينما أعلن تيك توك أنه بدأ في توجيه بيانات المستخدمين الأمريكيين إلى قاعدة بيانات أوراكل الأمريكية الشهيرة.

تستعد العلامة التجارية بوكو Poco التابعة لشركة شاومي، لإطلاق هاتفها الجديد POCO X4 GT ، رسميا في 23 يونيو القادم، لكن قبل الإطلاق الرسمي للهاتف أعلنت الشركة عن بعض المواصفات الرسمية للهاتف الذكي.

يتوالى الفلاجشيب القادم من ابل iPhone 14 لتقديم أفضل ما عنده، كشفت أحدث التسريبات أن شركة آبل الأمريكية الرائدة ستستمر في طلب شاشات من نوع OLED لسلسلة هواتف آيفون iPhone 14 من نفس الشركات الثلاث التي زودت سلسلة iPhone 13 بشاشات OLED العام الماضي ، وهي على التوالي BOE و سامسونج و LG Display.



طرحت شركة ريلمي Realme الصينية الرائدة أحدث هواتفها الذكية المناسبة للفئة المتوسطة Realme C30 في الهند منذ قليل، بسعر منخفض جدا في فئة ال 1000 جنيه .

كشفت التسريبات الأخيرة الشهر الماضي بأن هاتف سامسونج Samsung الجديد القابل للطي Galaxy Z Fold4 سيكون أقل وضوحًا من ناحية الطي مقارنة بهاتف آخر، وتم تأكيد هذه التسريبات اليوم بالظهور التفصيلي لبعض الصور المسربة.