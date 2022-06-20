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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

الشباب والرياضة تبدأ التشغيل التجريبي لمركز أهالينا 2 بالسلام

صدى البلد

أعلنت وزارة الشباب والرياضة، بدء التشغيل التجريبي لمركز شباب أهالينا "2" ، لخدمة أبناء مدينة السلام، وقاطني  مشروع الإسكان الجديد، وهو ضمن مكونات أحد المشروعات السكنية الجديدة التي تقيمها الدولة تحت قيادة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، لنقل سكان المناطق الغير آمنة.

ويتكون مركز شباب أهالينا "2" علي ملعب خماسي نجيل صناعي، ملعب متعدد الأغراض، حمام سباحة تدريبي، صالة العاب قتالية، مبنى أنشطة ومبنى إداري أربعة أدوار.

أكد الدكتور أشرف صبحي أن مركز شباب أهالينا "2" يُعد من المنشآت الشبابية النموذجية التي ستقدم كل الخدمات للنشء والشباب والمواطنين بفضل إنشاءاته المتميزة، بجانب وجوده ضمن مشروع الإسكان الاجتماعي الجديد "أهالينا" ليكون مشروعًا متكامل الخدمات في ضوء جهود الدولة المصرية لتوفير مسكن آمن ومناسب لكل مواطن تحقيقاً للعدالة الاجتماعية وفقاً  لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وأشاد وزير الشباب والرياضة بالأنشطة المقامة ضمن التشغيل التجريبي للمركز، مؤكدًا أنه سيكون إضافة جديدة للبنية التحتية الشبابية والرياضية فى مصر مع العمل علي تكثيف البرامج والمشروعات المنفذة بداخله، والحفاظ علي منشآته ومتابعة أعمال صيانتها بشكل دوري، بجانب تحقيق سياسة الوزارة في تحويل مراكز الشباب إلي مراكز خدمة مجتمعية.

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