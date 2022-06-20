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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بعد شهر ونصف من الانفصال.. حسام الجندي يعود لزوجته التونسية منال الحمروني

حسام الجندي وزوجته
حسام الجندي وزوجته

أعلن الفنان حسام الجندي، عن عودته لزوجته التونسية منال الحمروني بعد انفصاله عنها منذ شهر ونصف تقريبا.

وكتب حسام الجندي عبر عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك:" الأول أنا بشكر كل صحابي وكل زمايلى إللى دعمونى وكلمونى أنا بجد مش عارف أشكركم ازاى، وبشكر مراتى حبيبتى إنها استوعبت الموقف ده واتعاملت معاه".

تابع : "وأحب أقولك حبك واهتمامك ظهر قوى في الموقف الصعب ده، وأنك اتعاملتى كأنه لا شيء لم يكن وخليتى بالك من ابننا وكل الأمور مشيت كأنى موجود بالضبط".

اختتم :" بشكرك منال حبيبتى وآسف على أي ألم سببتهولك.. وفى النهاية الحب أكبر من أى خلاف حتى لو كان كبير وأكبر من أى سوء تفاهم.

انفصال حسام الجندي وزوجته:

وكان حسام الجندي قد أعلن انفصاله عن زوجته الفنانة التونسية منال الحمروني، في شهر مايو الماضي عبر حسابه الشخصي فيس بوك قائلا: قدر الله وما شاء فعل، إلى من يهمه الأمر، تم انفصالي من منال حمروني وتمنياتي لها بالتوفيق.

 

حسام الجندي منال حمروني الفنان حسام الجندي التونسية منال حمروني

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