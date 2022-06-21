انعقاد الجمعية العمومية 79 لـ إياتا العام القادم في إسطنبول

وافقت الجمعية العمومية الـ 78 للاتحاد الدولي للنقل الجوي، على انعقاد الدورة الـ 79 للاجتماع العمومي السنوي للاتحاد والقمة العالمية للنقل الجوي، العام المقبل في العاصمة التركية إسطنبول خلال الفترة الواقعة بين 4 – 6 يونيو 2023.

وأعلن الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا)، ذلك خلال اجتماعه العمومي السنوي الثامن والسبعين والقمة العالمية للنقل الجوي، المنعقدة في العاصمة القطرية الدوحة خلال الفترة بين 19 – 21 يونيو 2022، وذلك بالتعاون مع الخطوط الجوية القطرية بصفتها شركة الطيران المضيفة.

ويستقطب هذا الحدث الهام نخبة من كبار قادة القطاع من 290 شركة طيران من أعضاء الاتحاد، إضافة إلى كبار المسؤولين الحكوميين والشركاء الاستراتيجيين والموردين ووسائل الإعلام.

وشهدت أعمال القمة العالمية للنقل الجوي، لهذا العام الدورة الثالثة من حفل توزيع جوائز إياتا للتنوّع والشموليّة برعاية الخطوط القطرية، حيث منحت هذه الجوائز إلى الشركات والمؤسسات والأفراد كتقدير على جهودهم المبذولة في دعم مبادرة القطاع التي تهدف إلى جعل قطاع الطيران أكثر تنوعاً وشمولاً بين الجنسين.

ويتخلل القمة ندوة حوارية لكبار الرؤساء التنفيذيين في القطاع، وتتناول القمة عدد من الموضوعات الهامة في القطاع وهي الحرب في أوكرانيا وتبعاتها على العالم في عصر العولمة، والتحديات أمام توجه القطاع الاستدامة، والتي تشمل الحياد الكربوني بحلول عام 2050، والحد من استخدام المنتجات البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد، وتخصيص سعة المطار، وضمان النقل الآمن لبطاريات الليثيوم وغيرها.