محافظ الشرقية: نعمل على زيادة المنافذ لتوفير السلع للمواطنين بأسعار مخفضة

قال الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، إن المحافظة تتصدر مشهد توريد القمح ولدينا أكبر مساحة منزرعة للقمح بمسلحة 423 ألف فدان ولدينا طاقة تخزينية جيدة استوعبت ما تم إنتاجه.

وأضاف محافظ الشرقية خلال مداخلة هاتفيه ببرنامج "من مصر" المذاع على قناة cbc ، أن إنتاجية الفدان زادت هذا العام إلى 23 أردب للفدان عن الأعوام السابقة التي كانت لا تتجاوز 18 أردب.



وكشف الدكتور ممدوح غراب، أن المحافظة مستمرة في توفير السلع للمواطنين وسيتم زيادة عدد المنافذ قبل عيد الأضحى المبارك، من خلال منافذ القوات المسلحة والشرطة ومنافذ المحافظة.

وأشار أن هناك اتفاقا مع تجار الجملة بإعطائهم الشادر مجانا على أن تتحمل المحافظة كافة الخدمات من الفرش والكهرباء لبيع المنتجات الأساسية بسعر الجملة.



وذكر محافظ الشرقية، أن الجزارين طالبوا بالانضمام لهذه المبادرات لبيع اللحوم بأسعار منخفضة تصل إلى 130 جنيها.



وتابع أن اليوم أدى 48 ألف طالب امتحانات الثانوية العامة بصورة جيدة في ٥٨ لجنة على مستوى المحافظة ولم يتم رصد أي مخالفة على مدار اليوم.

