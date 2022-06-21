الداخلية: توفير السلع الغذائية وغيرها بتخفيضات تزيد عن 60%

تتواصل فعاليات المرحلة 22، من مبادرة كلنا واحد، لتوفير السلع الغذائية وغير الغذائية، بتخفيض يصل إلى 60%، تحت رعاية رئيس الجمهورية مبادرة كلنا واحد في وزارة الداخلية، وذلك من خلال 102 فرع ومنفذ، لـ33 سلسلة تجارية منتشرة في جميع أنحاء الجمهورية، حتى عيد الأضحى المبارك، بالإضافة إلى 1026 منفذ ثابت ومتحرك لمنظومة أمان التابعة لوزارة الداخلية، وذلك حتى نهاية العام، وجميع المنافذ، موضحة على موقع الوزارة بمناسبة الاحتفال بذكرى 30 يونيو.

وأوضحت الوزارة أنه جرى التنسيق مع عدد إضافي من الشركات والكيانات الصناعية والتجارية والمطاعم الكبرى للانضمام إلى مبادرة كلنا واحد؛ لتقديم خدماتها للمواطنين بأسعار مخفضة، احتفالا بهذه المناسبة وسيتم الإعلان عنها على الموقع الرسمي لوزارة الداخلية.