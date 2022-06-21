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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

الحصان الجامح.. مجموعة قصصية ضمن سلسلة الكتاب الأول بالأعلى للثقافة

صدى البلد

صدر حديثًا عن المجلس الأعلى للثقافة، ضمن سلسلة الكتاب الأول  ديوان شعري بالعامية بعنوان “الحصان الجامح” للكاتب محمد صلاح جودة.

 

والمجموعة القصصية هي العدد الحادى عشر من الإصدار الثالث لسلسلة الكتاب الأول، وهى عبارة عن مجموعة قصص قصيرة بها سرد جيد للغة، وأيضا من حيث التكثيف وإنتاج المعنى فيها لقطات إنسانية جيدة، والسرد فيه رشاقة ودقة في الوصف وبراعة في التعبير وحساسية خاصة مع لغة حوار الشخصيات.

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وتتكون هذه المجموعة من 24 قصة قصيرة من بينها: “قفص ..بلا عصفور” و”جهل السكر” وصفحات حائرة” و”البطل المجهول” و “حصان جامح” و”دعوة للاكتشاف” و”بين المعجزة والصدفة”.

 

وجدير بالذكر أن السلسلة جاءت في إصدارها الثالث، ويرأس تحرير السلسلة الكاتب محمد ناصف رئس الإدارة المركزية للشعب و اللجان الثقافية، ويديرها كل من الدكتورة نعيمة عاشور والدكتور على الشيخ و سكرتارية تحرير سها صفوت.

المجلس الأعلى للثقافة المجموعة القصصية الاعلى للثقافة سلسلة الكتاب الأول الحصان الجامح

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