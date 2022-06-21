عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

مناقشة الفنون الرقمية وتقنية الـ NFT بالأعلى للثقافة اليوم

صدى البلد

يعقد المجلس الأعلى للثقافة بأمانة الدكتور هشام عزمى، مائدة مستديرة بعنوان “الفنون الرقمية وتقنية الـ NFT”، والتي تنظمها لجنة الفنون التشكيلية والعمارة ومقررتها الدكتورة سهير عثمان، وبالتعاون مع لجنة الثقافة الرقمية والبنية المعلوماتية ومقررها والمهندس زياد عبد التواب، وتبدأ المائدة فِِِِي تمام السادسة مساء اليوم الثلاثاء الموافق 21 يونيو الحالي؛ بمقر المجلس الأعلى للثقافة.

وتناقش المائدة الموضوعات الأتية:


 تقديم وعرض لتقنية الـ NFT الحديثة وأهم استخداماتها عالميا خاصة في مجال الفنون والعمارة.

 

 دور الرقمنة في تعزيز الإبداع في مجال الفنون التشكيلية والعمارة وتأثير الفنون الرقمية على هذه الصناعات.

 

– التحديات التي يشكلها الفن الرقمي وبالأخص في نطاق حقوق الملكية الفكرية والفرص التي تقدمها تقنية الـ NFT في هذا السياق.

 

آليات العمل الخاصة بمثل هذه التقنيات وما يتطلبه ذلك من تطوير في السياسات ذات الصلة في مصر لتعظيم الاستفادة من الفرص الجديدة التي تقدمها مثل هذه التقنيات لا سيما في ظل نمو الاقتصاد الرقمي.

txt

منارة للباحثين والزائرين.. هشام عطوة: ترميم قصر ثقافة عباس العقاد هذا العام

txt

اجتماع تنفيذي بديوان محافظة بني سويف لتعزيز ثقافة التميز الحكومي بالجهاز الإداري

ويدير الحوار المهندسة كرستين عريضة – رئيس قطاع التخطيط الاستراتيجي بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وعضو لجنة الثقافة الرقمية والبنية المعلوماتية، ويشارك فيه نخبة من الخبراء والمتخصصين في مجالات الفنون الرقمية والفنون التشكيلية والعمارة والتكنولوجيات الرقمية والملكية الفكرية والقوانين الرقمية، تشمل:


المهندس الدكتور هيثم نوار – أستاذ الفنون الرقمية بالجامعة الأمريكية، والمهندس الدمتور عمرو عوض الله – الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس لشركة ZIR AI ونائب مدير المطورين السابق في شركة جوجل، والمهندس الدكتور ماجد زاغو – أستاذ العمارة الرقمية ومدير برنامج التصميم المعماري والعمارة الرقمية بجامعة الجلالة، ودينا فهمي الروبي – فنانة تشكيلية وإحدى مؤسسي قاعة CLEG للمعارض الفنية، والدكتور محمد حجازي – المستشار القانوني لغرفة تكنولوجيا المعلومات والرئيس السابق للجنة التشريعات والقوانين بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وسوزان العقباوي – رئيس قسم تشريعات حماية البيانات بمكتب معتوق بسيوني حناوي للمحاماة وباحثة في مجال تشريعات تكنولوجيا المعلومات وتطبيقاتها.

المجلس الأعلى للثقافة الاقتصاد الرقمي الفنون التشكيلية حقوق الملكية الفكرية الملكية الفكرية الفنون الرقمية وتقنية الـ NFT التصميم المعماري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

فيديو يزلزل السوشيال ميديا.. تفاصيل مقتل طالبة بطريقة بشعة أمام جامعة المنصورة

طالب يقتل زميلته امام بوابة الجامعة في المنصورة

القصة الكاملة لمقتل طالبة المنصورة.. شهود عيان: كان بيحبها وهي مش طيقاه

حاول تشويه وجهه.. تفاصيل جديدة في واقعة قتل شاب لزميلته أمام جامعة المنصورة

منعا لنشر الذعر .. جامعة المنصورة تطالب بتحري الدقة في واقعة قتل طالب لزميلته

فرج عامر: زلزال في الأهلي بعد مباراة الزمالك

صراخ وعويل .. انهيار والدة نيرة طالبة جامعة المنصورة أمام المشرحة.. فيديو

قتلها أمام باب جامعة المنصورة .. ما مصير المتهم بإنهاء حياة طالبة

ترشيحاتنا

طلاب الأدبي بالثانوية الأزهرية يؤدون امتحان الفلسفة والمنطق .. اليوم

إصابة 6 أشخاص في اصطدام تاكسي بعدد من الأشخاص بمانهاتن الأمريكية

دعاء تيسير العمل والتوفيق.. أذكار وأدعية احرص عليها بعد الفجر

فاروق: فيريرا مرشح لتدريب المنتخب الوطني.. فيديو

سباق مميز بين اقوى السيارات الفارهة..بنتلي كونتيننتال و رولز رويس داون |فيديو

الاتحاد الأوروبي يحدد مصير انضمام أوكرانيا لعضويته خلال الأسبوع الجاري

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بحر دم وموت مبكر.. شاهد المدينة الروسية الأكثر كآبة على وجه الأرض

عرض حصري بشركة أمريكية.. آلاف الدولارات مقابل تربية الصراصير في المنزل

أكلات عيد الأضحى في السعودية.. طريقة عمل المنسف والكبسة والكوزي

صعود أول مغامر من ذوي الهمم إلى قمة كاميربا بجبل علبة بحلايب

فيديو

وزراء دفاع مصر واليونان وقبرص يبحثون أمن شرق المتوسط والتعاون العسكري المشترك

مشهد جريء وحجابها.. داليا إبراهيم تكشف سر ابتعادها عن الفن | فيديوجراف

سؤال صعب عن حسام حبيب .. حوار جديد لـ شيرين | فيديوجراف

إيهاب جلال اتظلم.. حسن شحاتة: كيروش درب المنتخب مجاملة..وصلاح لم يقدم شيئا 

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد الشناوي

الشباب ومعركة التجريف

د.هادي التونسي

الصراع من أجل البقاء

وائل محمد رضا

فاتن أمل حربي

سوسن العوضي

المجتمع المدني المصري واستعدادات COP27

نجاة عبد الرحمن

حوار وطني دون إقصاء

د/علاء الشال

انتبهوا لكلماتكم وأفعالكم عند زيارة المرضى

منال خيرت

السياسية الـخـارجـيـة المـصـريـة ، القارة الأفريقية نموذجاً

إلهام أبو الفتح

مشواري مع الأخبار

اﻟﻤﺰﻳﺪ