رضا عبد العال: كنت أخشى تكرار سيناريو 6-1

أكد رضا عبد العال، نجم الأهلي والزمالك السابق، أن الفريق الأحمر دخل مباراة القمة بدون أي مشاكل عكس القلعة البيضاء.

وقال عبد العال في تصريحاته لبرنامج "البريمو" المذاع على قناة "تن": "الأهلي كان يرغب فى مصالحة جماهيره بعد خسارة لقب دوري أبطال أفريقيا بالفوز على الزمالك ولكنه لم ينجح فى تحقيق ذلك".

وأضاف: "كنت أخشى تكرار سيناريو 6/1 مرة أخرى في لقاء اليوم".

تفاصيل القمة 124..

انتهت مباراة فريقي الأهلي والزمالك في القمة 124 بنتيجة التعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق.

المباراة أقيمت على أرضية ميدان استاد "الأهلي we السلام"، في خضم منافسات الجولة 20 من عمر الدوري المصري الممتاز.

بتلك النتيجة يرتفع رصيد الزمالك إلى 45 نقطة، متربعًا على عرش صدارة ترتيب الدوري من 21 مباراة، فيما يرتفع رصيد الأهلي إلى 41 نقطة في المركز الثالث.