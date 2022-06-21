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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

عبد العال: شيكابالا كلمة السر بتألق الزمالك بالشوط الثاني في القمة

صدى البلد

 

أكد رضا عبد العال، نجم الأهلي والزمالك السابق، أن محمود عبد الرازق "شيكابالا" كان كلمة السر في تألق الفريق الأبيض خلال الشوط الثاني.

وقال عبد العال فى تصريحاته لبرنامج "البريمو" المذاع على قناة "تن": "شيكابالا نجح فى صناعة هدف وتسجيل هدف أخر وكان كلمة السر فى ظهور الزمالك بهذا الأداء المميز خلال الشوط الثاني".

وأضاف: "محمد الشناوي يتحمل جزء من مسؤولية هدف شيكابالا، ومحمد هاني يتحمل مسؤولية هدف أشرف بن شرقي".

 

تفاصيل القمة 124..

انتهت مباراة فريقي الأهلي والزمالك في القمة 124 بنتيجة التعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق.

المباراة أقيمت على أرضية ميدان استاد "الأهلي we السلام"، في خضم منافسات الجولة 20 من عمر الدوري المصري الممتاز.

بتلك النتيجة يرتفع رصيد الزمالك إلى 45 نقطة، متربعًا على عرش صدارة ترتيب الدوري من 21 مباراة، فيما يرتفع رصيد الأهلي إلى 41 نقطة في المركز الثالث.

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