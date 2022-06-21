أبو الدهب: فيريرا مدير فني كبير وسيفيد الدوري المصري.. فيديو

أشاد محمود أبو الدهب، نجم الأهلي السابق، بالبرتغالي جيسفالدو فيريرا، المدير الفني لفريق الزمالك، بسبب تقديم الفريق أداء مميز فى مباراة القمة.

وقال أبو الدهب فى تصريحاته لبرنامج "البريمو" المذاع على قناة "تن": "فيريرا أثبت بأنه مدير فني صاحب خبرات كبيرة للغاية ومدرب كبير والدوري المصري سوف يستفيد به خلال الفترة المقبلة".

وأضاف: "الزمالك دخل لقاء القمة بعدة غيابات ولكن خبرات المدير الفني نجحت فى تجاوز ذلك وخرج بالمباراة إلى بر الأمان".

تفاصيل القمة 124..

انتهت مباراة فريقي الأهلي والزمالك في القمة 124 بنتيجة التعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق.

المباراة أقيمت على أرضية ميدان استاد "الأهلي we السلام"، في خضم منافسات الجولة 20 من عمر الدوري المصري الممتاز.

بتلك النتيجة يرتفع رصيد الزمالك إلى 45 نقطة، متربعًا على عرش صدارة ترتيب الدوري من 21 مباراة، فيما يرتفع رصيد الأهلي إلى 41 نقطة في المركز الثالث.