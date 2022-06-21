سويلم: نسعى لزيادة عدد الجماهير بعد السلوك المميز في القمة.. فيديو

أشاد ثروا سويلم، عضو رابطة الأندية، بسلوك جماهير الأهلي والزمالك أمس في مباراة القمة 124 التي أقيمت على ملعب إستاد السلام.

وقال سويلم في تصريحاته لبرنامج "البريمو" المذاع على قناة "تن": "جماهير القطبين ظهرت بشكل مميز في مباراة القمة واعتقد أن عدد المشجعين سيكون في تزايد خلال الفترة المقبلة بالتنسيق مع الجهات الأمنية".

وأضاف: "سيكون هناك تواصل مع الجهات الأمنية ومن الوارد مضاعفة أعداد الجماهير بداية من الموسم المقبل".

تفاصيل القمة 124..

انتهت مباراة فريقي الأهلي والزمالك في القمة 124 بنتيجة التعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق.

المباراة أقيمت على أرضية ميدان استاد "الأهلي we السلام"، في خضم منافسات الجولة 20 من عمر الدوري المصري الممتاز.

بتلك النتيجة يرتفع رصيد الزمالك إلى 45 نقطة، متربعًا على عرش صدارة ترتيب الدوري من 21 مباراة، فيما يرتفع رصيد الأهلي إلى 41 نقطة في المركز الثالث.