كنت محظوظة بهذا الرجل.. هبة مجدي توجه رسالة لوالدها الراحل

وجهت الفنانة هبة مجدى رسالة لوالدها بمناسبة عيد الأب عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"



ونشرت هبة مجدى عدة صور لها برفقة والدها من الطفوله و علقت قائلة : اسمه مجدي .. هو أبي لكنه أفضل رجل في العالم .. لديه كل المكونات لرجل صحيح (آه والله) كنت محظوظًا بهذا الرجل .. عيد أب سعيد يا مجدي في الجنة.

وشاركت هبة مجدى فى دراما رمضان المنقضي بمسلسل "المداح - أسطورة الوادي" بطولة حمادة هلال، وأحمد عبد العزيز، وسهر الصايغ، وخالد سرحان، ودنيا عبد العزيز، وحنان سليمان، وكمال أبورية، وولاء الشريف، وحنان سليمان، وعفاف رشاد، وهلا السعيد، وضيف الشرف أحمد بدير، وآخرون، ومن تأليف أمين جمال ووليد أبو المجد وشريف يسري، وإخراج أحمد سمير فرج.