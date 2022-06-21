علماء المستقبل.. علوم طنطا تستقبل طلاب جامعة الطفل في معاملها

استقبلت كلية العلوم بجامعة طنطا اليوم، الأطفال المشاركين في برنامج "جامعة الطفل" ضمن فعاليات اليوم الثاني لزيارة كليات الجامعة، ضمن مبادرة أطفال علماء لمستقبل أفضل "المرحلة السادسة" في حضور الدكتور حمدي شعبان القائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة نهال صلاح الدين وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور عبد الله خضر منسق جامعة الطفل بجامعة طنطا، وعدد من منسقي أنشطة جامعة الطفل بكليات الجامعة.

وفى كلمته أوضح الدكتور حمدى شعبان، أنه بناءً على توجيهات الدكتور محمود ذكي رئيس الجامعة تدعم الجامعة البرنامج لدوره في بناء الانسان المصرى منذ الصغر وتتكاتف جميع مؤسسات الدولة المصرية فى تنفيذه طبقاً لتوجيهات القيادة السياسية لدعم واكتشاف المهارات والقدرات الموجودة في أطفالنا علماء المستقبل، مشيراً إلى أن جامعة الطفل ستعد نواة لاكتشاف وصناعة علماء المستقبل.

وأشار الدكتور طارق مصطفى عميد كلية العلوم، أنه تم الاعداد والتجهيز لتنفيذ استقبال حافل بأطفال جامعة الطفل وأولياء أمورهم، وإعداد برنامج تدريبي لهم، حيث تضمن اليوم زيارة متحف التراث البيئى الذي يشتمل على مجموعة من أدوات الزراعة والمعيشة التى استخدمها الإنسان المصرى في خلال القرن التاسع عشر والقرن العشرين، بالإضافة إلى مجموعة من أدوات التخزين، وأدوات طهى الطعام والمائدة، وعدد من الأجهزة الكهربائية القديمة والآلات الكاتبة التى تم استخدامها خلال القرن التاسع عشر.

وأضافت الدكتوره نهال صلاح الدين وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أنه تم تنفيذ زيارة لمنظومة الطاقة الشمسية بالكلية للتعرف على أهمية استخدام الطاقة النظيفة لمواجهة ظاهرة تغير المناخ بالاضافة الى تقديم شرح وافى للاطفال عن الأقسام العلمية والمجالات البحثية للكلية وفرص العمل المتنوعة لخريجي كلية العلوم.

وافاد الدكتور عبد الله خضر منسق جامعة الطفل بجامعة طنطا، أن جامعة الطفل تعتبر مشروع قومي تتبناه أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، لجميع الطلاب بالمجان، وبشراكة ناجحة مع الجامعات المصرية، مشيراً إلى أن جامعة الطفل تهدف إلى اكتشاف واحتضان الأطفال المتميزين في مراحل مبكرة من التعليم واعدادهم بالطرق العلمية الحديثة ليصبحوا علماء المستقبل.

في ختام اللقاء أعرب الأطفال عن سعادتهم البالغة بزيارة معامل كلية العلوم واتاحة الفرصة لهم للتعلم وتنفيذ عدد من التجارب بمعامل الكلية.