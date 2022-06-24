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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أخبار السيارات.. كاديلاك تطرح أول نموذج من إسكاليد V في مزاد يوليو.. الشرقاوي باعتلنا فاندام ولا ايه

صدى البلد

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، بجانب تقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات، وتقارير عالمية، نستعرض أبرزها في التالي:

 

كاديلاك تطرح أول نموذج من إسكاليد V في مزاد يوليو.. صور كشفت مجموعة جنرال موتورز عن سيارة كاديلاك اسكاليد V منذ شهر تقريبا وقالت الشركة أنها ستكون اقوى سيارة دفع رباعي في العالم في فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات ذات الحجم الكبيرة

 

الشرقاوي باعتلنا فاندام ولا ايه.. قصة سيارة مرسيدس مع محمد هنيدي | صور

" الشرقاوي باعتلنا فاندام ولا ايه .. ايه يا ابني اللي عامل فيك كده ؟!.. أبدا لسه جاي من الجيم"، أتذكرت هذا الصراع الذي استطاع من خلاله محيي الشرقاوي ذاك القصير الماكر أن يهزم رجال العتيد أبو موته المتخصص في جرائم القتل هو ورجاله ؟!، إذا فلتعد العدة وتنتظر ذاك الصراع الذي سيتكرر مرة أخرى ولكن هذه المرة بين الملاكم العالمي فاندام والفنان الكوميدي محمد هنيدي وذلك تلبية لرغبة فاندام في مناورة كوميدية بينهما تشبه مشهد فيلم " فول الصين العظيم " ولكن هذه المرة سنشاهدها تحت سفح الأهرامات.

 

مرسيدس مايباخ GLS تتألق بتعديلات خارقة من مانسوري.. صور

عادت شركة مانسوري المختصر في تعديل سيارات الثنائي الألماني مرسيدس بنز و BMW  لتقوم بتعديل واحدة من أشهر سيارات مرسيدس وأكثرها فخامة ورقي، سيارة مايباخ GLS، ومع ذلك يخفي المظهر الخارجي التغييرات الأكثر شمولاً تحت غطاء المحرك، مع زيادة قوة السيارة الرياضية متعددة الاستخدامات بشكل كبير، حيث قامت مانسوري بإجراء عدة تحسينات على الداخل.

 

مرسيدس تكشف عن إصدار AMG GLE Edition 55 .. صور

يمثل عام 2022 الذكرى السنوية الخمسين لسيارة BMW M عالية الاداء، كما  يمثل أيضا الذكرى السنوية الـ 55 منذ تأسيس علامة AMG التابعة للمنافس اللدود مرسيدس، وتحتفل مرسيدس بهذا الإنجاز من خلال مجموعة من طرازات "Edition 55" محدودة التشغيل، بما في ذلك ما لا يقل عن ست سيارات دفع رباعي تم كشف النقاب عنها اليوم، وتستند الطرازات الجديدة إلى GLE المصممة تقليديًا و GLE Coupe الأكثر أناقة مع مجموعة متنوعة من تعديلات التصميم.

 

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